《積金攻略－鍾偉善》投資市場波動，調整ＭＰＦ組合

《積金攻略》踏入２０２１年以來，股市與債市均波譎雲詭。以強積金成員資產分配比例最

重的港股為例，恆指本來氣勢如虹，於農曆新年假期復市後，曾升至３１，０８４點，創出

２０１８年６月後的３２個月新高，坊間甚至有分析認為，後市有望挑戰歷史最高的３３４８４

點；然而，走勢急轉直下，隨著美國１０年期債券孳息率節節上升，恆指拾級而下，最低一度跌

穿２８０００點，差不多將今年以來升幅全蒸發掉。

根據康宏ＭＰＦ指數，截至５月２０日為止，今年表現最好的強積金基金類別，頭三位分別

是歐洲股票基金、美國股票基金，以及環球股票基金，回報分別為１４﹒４７％、１１﹒３９％

，以及１０﹒５９％；至於香港股票基金，亦升５﹒７３％，淨計５月份單月下跌２﹒０６％。

值得注意的是，被認為屬於較保守投資、波動較少的債券基金，５個月以來，除了人民幣債券基

金錄得輕微升幅，環球、亞洲、港元債券基金均下跌。



＊短期波動，有利「平均成本法」＊



筆者一直建議強積金成員不需因市場短期的波動而動搖，因為強積金是長線投資，動輒長達

三、四十年，只要對有關市場的看法不變，短期波動更有利成員享受「平均成本法」的好處－－

在基金價格下跌時，買入更多單位的基金；否則，眼見價格大跌便即賣出基金，將受惠不到其後

的回升，並且會實現虧損。

不過，若成員對市場前景看法改變，則不妨考慮調整ＭＰＦ組合。例如根據康宏ＭＰＦ指數

，今年以來美股基金遠遠跑贏港股基金，兩者回報相差５﹒６６個百分點之巨，與中國股票基金

的回報差距更達９個百分點，如此趨勢未來還會持續？假設成員認為美股優勢不會持續，持有美

股基金的成員，可考慮將強積金資產由美股基金，轉換到中、港股票基金；相反，假設成員認為

美股會繼續跑贏，持有中、港股票基金的成員，則可考慮「換馬」到美股基金。



＊一切決定，視乎分析與看法＊



債券市場方面，價格升跌，視乎利率走向－－當市場預期利率將會上升，債券孳息也會上升

，即是債券價格下跌；相反，當市場預期利率將會下降，債券價格就會上升，近期債券基金的震

盪，正是由於市場憂慮通脹重臨，美聯儲局將會加息。假設成員認為美國很快便會加息，可考慮

將手頭上的債券基金「轉倉」；相反，假設成員認為低息環境還會持續，則一動不如一靜。

總括而言，一切調整ＭＰＦ組合的決定，源於成員對後市的分析與看法，切忌盲目跟風，亦

忌將所有雞蛋放在一個籃子裏，一定要分散投資。

《康宏理財服務公司產品管理部總監 鍾偉善》

