港股單日轉向高收２８５５８升１２１點，比亞迪舜宇各漲約８％

《經濟通通訊社１７日專訊》聯儲局公布維持息口及買債規模不變，Ａ股今日表現造好，帶

動港股今日表現低開高走，恆指今日低開１９５點後跌幅輕微擴大，盤中跌過２２０點至

２８２１６點，隨後拗腰反彈，午後漲逾百點。個股方面，比亞迪（０１２１１）走勢強勁，股

東大會表決通過分拆子公司比亞迪半導體在深圳創業板上市，消息帶動股反彈逾８％，帶動大市

氣氛；而半導體股走勢向好，華虹半導體（０１３４７）曾升逾一成，為表現最佳科指股。最終

大市以全日最高位收市，收報２８５５８，升１２１點或升０﹒４３％，主板成交

１４０２﹒５８億元。國企指數報１０５８９，升２６點或升０﹒２５％。恆生科技指數報

７９０１，升７０點或升０﹒９０％。

內地股市繼續高收，上證綜合指數報３５２５，升７點或升０﹒２１％，成交

３８８７﹒６１億元人民幣。深證成份指數報１４４７２，升１７６點或升１﹒２３％，成交

５０３１﹒７９億元人民幣。兩市合共成交８９１９﹒４億元人民幣。

重磅股方面，滙控（００００５）升０﹒４２％，報４８﹒３元，以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅２﹒０１％。港交所（００３８８）跌０﹒２２％，報４６２﹒６元，以現價計，

該股暫連跌３日，累計跌幅１﹒２％。騰訊（００７００）升０﹒４２％，報５９９元；建行

（００９３９）跌０﹒６４％，報６﹒２元；友邦（０１２９９）升０﹒１１％，報９５﹒２元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒３３％。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪（０１２１１） ２２３﹒００元 升８﹒２５％

舜宇（０２３８２） ２１３﹒８０元 升７﹒６５％

瑞聲（０２０１８） ５６﹒９０元 升６﹒０６％

安踏（０２０２０） １６５﹒４０元 升３﹒３８％

藥明（０２２６９） １２０﹒８０元 升３﹒３４％



吉利（００１７５） ２２﹒８０元 升２﹒９３％

中石油（００８５７） ３﹒６７元 升１﹒９４％

石藥（０１０９３） １１﹒９０元 升１﹒５４％

小米（０１８１０） ２８﹒３０元 升１﹒２５％

潤地（０１１０９） ３６﹒５５元 升１﹒１１％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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華虹（０１３４７） ４３﹒１０元 升１０﹒０９％

舜宇（０２３８２） ２１３﹒８０元 升７﹒６５％

瑞聲（０２０１８） ５６﹒９０元 升６﹒０６％

眾安在線（０６０６０） ４２﹒１０元 升５﹒６５％

中芯（００９８１） ２４﹒３０元 升５﹒４２％



比亞迪電子（００２８５） ５０﹒６５元 升４﹒４３％

聯想集團（００９９２） ９﹒１９元 升２﹒９１％

金蝶（００２６８） ２７﹒３０元 升１﹒３０％

小米（０１８１０） ２８﹒３０元 升１﹒２５％

同程藝龍（００７８０） ２０﹒２５元 升１﹒２５％

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（ｕｌ）

