《缸邊麗評－熊麗萍》內地政策頻頻出台，港股有「危」也有「機」

《缸邊麗評》內地政策頻頻出台，鼓勵新能源車、芯片發展的利好政策支持相關板塊表現，

但對教育、醫美行業的政策卻為相關板塊帶來極大不明朗，政策逐步落地，港股市場有「危」也

有「機」。



筆者認為在多項政策中，教育策變得最急，雖然針對Ｋ１２教育（小學及中學）的民促法經

過多年討論及修訂，於今年４月正式頒佈，並將於９月實施，相關民辦教育機構也只能盡快研究

政策影響及作出調整，由於新規令教育構難以進行併購以支持盈利增長，相關股份即時下挫，但

始料不及的是政府對校外培訓機構作出更嚴厲及即時監管措施，除了限制收費之外，遏制推出校

外培訓課程令新東方在線（０１７９７）、新東方（０９９０１）面對經營困局，而暑假本應為

校外培訓課程的「黃金檔期」，但政府似乎有意在今個暑假已禁止推出課程。估計未來對其他層

面的教育機構亦有調整政策，大家不宜忽略其影響。



在鼓勵政策方面，焦點仍是環保、健康及技術提升等。因此，對新能源車、芯片發展仍不遺

餘力，加上美國對中芯國際（００９８１）及內地科技企業的制裁，而近期全球「缺芯」問題，

亦反映內地要加快對芯片投入，市場傳聞代表國家與美國進行貿易談判的國務院副總理劉鶴，將

領導第三代晶片的研發及製造項目，若消息屬實，這除了反映中央政府對芯片發展的進一步支持

之外，估計未來亦將有更多扶持措施，短期芯片股仍有憧憬，但對公司的盈利盈利貢獻則仍言之

尚早，芯片股仍只能短線炒作。



筆者留意到上海市政府昨天（１７日）出台一些衛生、運動相關的意見犒，當中的理念是以

人民健康為中心；透過環境衛生、健康管理，減低社會疾病負擔及提升個人的健康生活水平。意

見稿的出籠，相信是總結今次新冠肺炎疫情的一部分後續工作，以預防性質減少未來疫情出現的

可能性，當中措施包括以降低成人吸煙率、提高市民參與體育運動、環境空氣質素等，而當中亦

訂明人均體育場地面積達２﹒６平方米，這個指標基本上與國家主席習近平多年前提出體育運動

的目標相近，估計未來其他城巿也會有相同措施出台，站在投資巿場而言，相關的選擇也只有體

育用品股較接近，亦為該板塊增添動力。國內品牌李寧（０２３３１）體育股仍是優先，而進取

則可揀滔博（０６１１０）。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

