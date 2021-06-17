《鍾之日記》儲局放鷹魚缸揚，人幣順勢往下探

《鍾之日記》６月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



聯儲局維持利率及買債規模不變，但提高對利率與通脹的預期，利率點陣圖中位數亦顯示

２０２３年底將會加息兩次，市場解讀為聯儲局由鴿轉「小小鷹」，隔晚外圍顯著下跌，至於香

江魚缸低開１９５點後，跌幅曾擴至２２０點。之後受惠Ａ股反彈高走，全日總算守住

２８５００水平，收市升１２１點或０﹒４３％，報２８５５８點，終止七連陰；主板成交略增

至１４０２﹒５９億元。

新股時代天使（０６６９９）首掛日爆升１﹒３倍，今日繼續市場焦點，先升後回曾低見

３７０﹒２元，收市跌５﹒２４％報３８０元，ＩＰＯ投資者若持貨至今，不計手續費每手仍可

賺４１４００元。

滬深股市先跌後回升，滬綜指終止三連跌，半導體及白酒等板塊拉漲，收市升０﹒２１％，

報３５２５﹒６點；深成指漲１﹒２％。兩市全日成交８９２０億人民幣，按日減少４﹒３％，

是自上周以來成交新低。

隔夜美聯儲議息會議意外轉鷹派，美長債收益率和美指都出現大幅回升，亞洲貨幣承壓，人

民幣亦順勢下探，但結匯需求仍盛，人民幣調整空間受限。即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨中間價

小幅低開後，跌勢漸深，午後最低見６﹒４３３１，最終收報６﹒４２７７，較上個交易日４時

３０分收盤價挫３０３點子，收盤價創５月２４日以來近三周新低。離岸人幣兌美元（ＣＮＨ）

現升４７點，報６﹒４３３５兌一美元。

中國外匯市場自律機制周三（１６日）發文稱，未來人民幣匯率走勢面臨較大不確定性，是

企業踐行「風險中性」理念的前提；當前人民幣匯率保持穩定具備較好的宏觀基礎，但也要高度

警惕人民幣匯率的貶值風險。



＊傳劉鶴領軍晶片業，中芯漲半成＊



內地官方多次發聲，力求解決芯片短缺、關鍵技術「卡脖子」等問題。外電今日引述消息報

道，主管國家經濟事務的國務院副總理劉鶴，將領導第三代晶片的研發和製造項目，包括擬定一

系列相關金融和政策扶持措施，期望在該行業建立領導地位。

全球晶片供求失衝問題持續升溫，據內媒報道，功率半導體龍頭英飛凌正在醞釀新一輪產品

加價，漲價幅度或達１２％，預計在６月中旬便會執行。另有消息指，多家功率半導體廠亦將跟

隨龍頭加價。除了外國的廠商出現產能缺口，國產品牌的半導體產品仍非常搶手，交貨期限亦拉

長至３個月以上。

晶片股今早普遍強勢造好，在劉鶴領軍晶片業的報道出街後，板塊隨即爆發，華虹

（０１３４７）急飆約一成，上海復旦（０１３８５）漲６﹒１％，中芯國際（００９８１）大

升５﹒４％。



＊教育培訓監管司成立，教育股巨震＊



國家教育部近日成立校外教育培訓監管司，主要職責包括擬訂校外教育培訓規範管理政策等

。市場其後傳出內地最快下周公布針對校外培訓行業的新規，相關監管規定將比預期更加嚴格，

包括禁止寒暑假培訓，及在廣告、學費等方面進行規管。知情人士預料，教育培訓機構的年收入

或因而下降７０％至８０％。

內地個別教育機構的經營手法一直為人詬病，特別是疫情期間，線上教育機構大打「價格戰

」，或以「花錢買學生」的方式迅速佔領市場。官媒《證券時報》今日刊文則唱好行業前景，指

資本加持下的行業「蒙眼狂奔」已成過去，後續在監管司的護航下，校外教育培訓的行業環境將

日趨向好。

內地對民營教育機構的監管將愈發加大，一眾中資教育股遭拋，天立教育（０１７７３）急

插近２１％，新東方（０９９０１）瀉１２﹒６％，思考樂（０１７６９）大跌１１％，睿見教

育（０６０６８）亦挫７﹒５％。



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