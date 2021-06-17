《投資心得－潘鐵珊》豐盛轉型生活服務綜合企業，發展路向更明確

《投資心得》豐盛生活服務（００３３１）截至去年１２月３１日止的中期業績，受惠業務

組合優化，收益跟２０１９年同比上升１４％至２７﹒６億元，而股權持有人應佔溢利則同比大

幅增加１﹒３倍，錄得３﹒３億元。毛利率增至２０﹒１％，跟去年同比升４﹒７個百分點，毛

利增加主要由機電工程及環境服務、綜合物業及設施服務兩個分部所帶動。



＊去年度溢利大幅增加１﹒３倍＊



值得留意的是，集團成功轉型由單一專注工程業務，到成為一家多線業務發展的生活服務綜

合企業，從事全面的管理業務。集團於４月時候已落實收購一家提供保安護衞及活動服務、保險

解決方案及園藝服務的公司，向新世界發展（０００１７）、新創建集團（００６５９）、周大

福企業集團及周大福珠寶集團（０１９２９）各成員公司提供相關服務。集團亦藉此機會更改公

司名稱為豐盛生活服務，涵蓋更全面的管理業務，令今後的發展路向更明確。



＊建議考慮現價買入，上望９元＊



另一方面，機電工程業務作為香港內主要參與者之一，亦有不少項目正籌備競投，如將軍澳

的政府中藥檢測中心及中醫院、啟德急症全科醫院、落馬洲河套地區等發展項目；而在新市鎮方

面，有古洞北、粉嶺北及洪水橋的擴展項目，故相信仍有不少的增長機遇。不止在香港，集團在

國內亦是具備中國內地機電工程總承辦商一級資格，故能為粵港澳大灣區發展、布局優化方面提

供優勢。目前已經有前海、增城項目在施工當中，相信內地的穩定增長能為集團整體增長出一分

力。建議考慮現價買入，上望９元，跌穿５﹒４元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

