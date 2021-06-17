《思前想後－郭思治》港股下半月或明顯後抽，半年結基金粉飾部署

《思前想後》踏進本周，大市在零碎沽壓湧現下再進一步下尋本月低位，直到執筆一刻止計
，本月恆指暫是由２日之高位２９４９０點跌至１５日之低位２８４５３點，即月內之波幅暫已
擴闊至１０３７點，從走勢上看，由於恆指已漸跌離本月高位，故論形勢確稍偏淡，加上恆指已
相繼跌穿１００天線（約２９０３０點），１０天線（約２８９１８點），２０天線（約２８８
３８點）及５０天線（約２８７３９點），單從技術上看，目前較具防守性之支持據點已退守至
小圖上之小雙底（由３月２５日之低位２７５０５點及５月１４日之低位２７７１５點所組成）
，但需指出，一日恆指仍未跌穿此小雙底，大市只屬反覆不明而已。
＊港股未跌穿小雙底，走勢只屬反覆不明＊
再談移動線，目前上述４組常用的平均移動線全位於３００點之波幅之內，即是說，只要大
市能作４００餘點之抽升，技術上已可重越上述４組平均移動線，故在不明之市勢中，投資上稍
偏保守乃正常現象，但如再追沽則需慎防大市會出現技術性後抽，加上本月有半年結之因素，傳
統而言，基金均會作適量粉飾部署，目的當然是在半年結中有較佳之表現，故當大市踏進本月之
下旬，大市可能會作明顯後抽，情況就如５月份一樣。
大市雖處反覆不明之中，惟在炒股不炒市之下，個別股份依然處穩步上升之中，如比亞迪（
０１２１１）之股價一直升至２２７元方略受規限，另吉利（００１７５）之股價亦逆市升至２
３﹒２５元，中遠海控（０１９１９）更創年內新高至２０﹒３５元，單從此點看，股份確並非
全部受壓，經驗告訴我們，一日大市仍能見個別股份逆市上升的話，即表示大市縱然再受壓，惟
跌幅該相當有限。
回說大市，市勢如欲扭轉目前之敗局，首先當需視乎主要恆指成分股能否走出目前之困局，
如騰訊（００７００）在恆指內之成分比重佔達８％，友邦（０１２９９）亦同樣佔達８％，匯
控（００００５）則佔７﹒８９％，美團點評（０３６９０）佔７﹒７１％，阿里巴巴
（０９９８８）佔７﹒３３％，另建行（００９３９）佔５﹒２８％，港交所（００３８８）佔
４﹒２４％，平保（０２３１８）佔４﹒０１％，上述８隻主要恆指成分股在恆指內之比重已共
佔達５２﹒４６％，故大市能否在本月底前逆勢而上，當需視乎上述主要成分股之表現如何。
＊港股仍屬急升後整固＊
值得一提的是，縱然大市已整固多月，惟直到目前一刻止計，技術上只屬中期急升後之高台
整固而已，因整個大市之起步點是去年３月１９日之低位２１１３９點，其後升至今年２月１８
日之高位３１１８３點，經過逾１００４４點之上升後，目前技術上只屬急升後之高台回吐及整
固而已。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）
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