《輪證高清－孫明哲》波幅下跌影響輪價，從網站圖表了解波幅走勢

《輪證高清》有投資者於一周前騰訊（００７００）股價約６００元水平附近時買入認購證

，一周過後騰訊仍處於相若水平，但卻發現輪價明顯回落，問到當中的原因為何？這主要是因為

引伸波幅下跌的緣故。觀察近期騰訊股價的走勢，股價過去１周於６００元附近窄幅上落，上周

全周高低波幅只有約２﹒５％，按股價計算全周高低位更不足２０元，股價波幅明顯收窄令相關

期權引伸波幅急跌，因此影響到輪價的表現。

由於投資者對波幅資訊逾來逾重視，希望了解更多波幅變化的數據，從而引證發行商對波幅

變化的說法。因此高盛認股證牛熊證團隊於網站主頁當眼處新增了個股波幅數據圖表，以便投資

者觀察不同相關資產的波幅變化。圖表中的數據由港交所提供，並不是發行商計算，數據較為中

立。相關波幅水平是綜合兩個月期以內、最接近正股收市價的上市期權的引伸波幅數據，以圖表

方式更形象化地表達，更容易理解及明白。從數據可見，騰訊相關期權的引伸波幅由月初的２８

個波幅點，下跌近日的２１個波幅點，導致騰訊窩輪近日亦有波幅下跌的情況。

明白輪價下跌的原因之後，投資者就要為投資策略作出檢討，在買入窩輪一段時間後，就算

股價沒有太大變動，亦都與買入後股價上升的預期有落差，其實也算是看錯市，因此亦需適時檢

討原來的策略。窩輪屬短期投資工具，有時間值損耗的特性，持有時間是窩輪投資的成本，再加

上波幅變化影響輪價。所以在持有一段時間後，若正股價變動不大，投資者亦需要作出檢討，為

策略作出調整，考慮是否需要止蝕，又或是為持倉訂下一個期限。《高盛董事總經理 孫明哲》

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