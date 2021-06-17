《投資筆記－黃子燊》雖不認為會違約，為何短期內不再買恒大債？

《投資筆記》筆者執筆之時，可謂百感交集。一路以來，市場上質疑恆大（０３３３３）的

聲音從來沒有停過，而筆者回顧首次推介恆大債券，已是２０１７年１０月的事了。此後幾乎每

年，恆大總會發生一些信用事件，然後每年，筆者總會解釋為何恆大債券仍值得持有，甚至是逆

向入市投資。而對上一次推介恆大，已是去年９月時候的事了，在本欄也有公開談及過有關看法

，讀者如有意的話，也可看回去年九月有關的文章。但近日，恆大開始傳出一連串的負面訊息，

債價也有所下跌，在此刻，我們不禁像去年９月般重新問一句：Ａｌｌ ｇｏｏｄ

ｔｈｉｎｇｓ ｍｕｓｔ ｃｏｍｅ ｔｏ ａｎ ｅｎｄ，恆大債券為我們帶來超額回報的日

子完結了嗎？

我們的觀點明確而清晰：信用層面，雖然看不到恆大目前出現重大瑕疵，但在短期內，我們

傾向避免再買入恆大債券。在我們早前分享的，於本月２８日到期的債券後，我們也不會買入下

年到期的恆大債券作續期。



＊債券投資，確定性為第一鐵律＊



為甚麼我們想法會有此變化呢？首先，我們希望能和大家分享我們對債券投資的一點想法，

也是筆者在做債券相關投資時時刻牢記的鐵律－投資債券最重要的是確定性，而非品種的多樣性

或回報的高低。背後理念十分容易明白，正常情況下，正常債券（不包括瀕臨違約的債券）即使

再高息也好，也不過８％至１０％一年。那在此情況下，我們投資１００元，每年才能賺１０元

少點，而一旦有關債券違約並不償還本金，則要投資多十年才能把損失追回來。因此，我們認為

投資債券的第一條鐵律是：看不清楚就不投，寧願錯過高息，也不能承擔任何風險。亦因此，我

們以往在本欄有分享過的超高息債券（如去年９月的恆大，今年４月的華融），表面看上去是風

險甚高，但我們判斷違約機率是相對低，或價格具有相當確定的修復空間，才會作出有關分享。



＊我們早前對恆大債券的投資邏輯＊



而我們所以短期內不會投資恆大債券，主要原因是和其確定性有所變化有關。參考我們早前

文章（可參考去年９月及１０月筆者的專欄），我們投資恆大債券的邏輯建基於：（１）「正常

情況」下，即只要恆大能夠不受干擾地在實體經濟及資本市場上營運，恆大有足夠的財務能力還

債。包括透過去貨回收資金、出售土地項目及資源補充流動性、分拆子公司到資本市場上融資、

恆大系企業在市場上以股權融資、向其他金融機構如商業銀行貸款，或經資本市場發債等。

（２）即使恆大短期融資出現困難，由於其底子不弱（坐擁豐厚土地資源），只是短期流動

性出現問題，相信政府為了經濟穩定，亦會協助其渡過難關。（３）假設恆大真的違約，以其所

擁有的土地資源價值，亦足以讓其償還債權有餘。在此一環扣一環的情況下，我們相信有足夠的

安全邊際，才會作出風險可控的恆大債券投資。



＊恆大債券投資邏輯，近日有所改變＊



但上述邏輯，近期因為華融事件而有所改變，以下將分述之－

就原有邏輯（１）「正常情況」下，即只要恆大能夠不受干擾地在實體經濟及資本市場上營

運，恆大有足夠的財務能力還債：

我們的最新觀點：到目前此刻，我們仍相信在「正常情況」下，即只要恆大能夠不受干擾地

在實體經濟及資本市場上營運，恆大單憑自己的財務能力足以償還貸款，尤其過往一年恆大正朝

著降槓桿的方向邁進。但目前此刻，就恆大能否「不受干擾」地在實體經濟及資本市場上營運，

我們認為具有不確定性。除了中國官媒新華社早前發文點名批評恆大汽車「紙上造車」外，國內

政治環境目前對企業及企業家具有更高要求。中國銀保監近期開始調查恆大與盛京銀行的關聯交

易，以及中國金融監管部門要求中國恆大相關債權銀行就其債務敞口開展新一輪的壓力測試，會

否是政治上開始進一步將恆大納入規管的第一步，實在難以判斷，但可能性不能排除。但如果從

這個角度考慮，恆大於未來還能否如以往段有足夠大的空間騰挪營運呢？這是存在不確定性的。

就原有邏輯（２）即使恆大短期融資出現困難，由於其底子不弱（坐擁豐厚土地資源），只

是短期流動性出現問題，相信政府為了經濟穩定，亦會協助其渡過難關：



我們的最新觀點：從近來的一連串離岸債券市場事件看來，國內政府似乎對離岸債券市場及

「大到不能倒」的觀點有所轉變，令有關邏輯的確定性出現了動搖。以華融事件為例，作為央企

，即國內層級最高的國企，加上其於金融系統中的重要地位，如其有任何問題，按理國內政府會

無條件支持。然而，從近期其處理華融的態度看來，市場謠傳其有機會雖然挽救華融（實際上華

融境況應並非太壞），但同時透過償還較少本金（即所謂ｈａｉｒ ｃｕｔ），以懲治債券投資

者。背後原因包括：（ｉ）國內政府希望「殺雞儆猴」，釋出訊號，打破政府為國企包底剛性兌

付的形象；（ｉｉ）由於華融的債券投資者不理會華融的實際情況，只考慮其央企背景便貸款予

華融，間接資助了華融的一些不合規行為，因此債券投資者某程度上理應承擔責任。相同邏輯應

用於恆大處，則是－恆大一旦發生問題，會否成為另一個「殺雞儆猴」的對象？

如果恆大從境外融資，於境內投地，恆大債券投資者亦是在間接資助有關「高槓桿投地」行

為，一旦恆大行為被定性為不合規，則國內政府相信雖然不致容許恆大無秩序地倒下，但投資者

可能要比照華融的方式處理，即要接受恆大還少些本金，即ｈａｉｒ ｃｕｔ以承擔責任。政府

的有關變動，亦令原先邏輯出現了不確定性。

而就原有邏輯（３）假設恆大真的違約，以其所擁有的土地資源價值，亦足以讓其償還債權

有餘：

我們的最新觀點：我們認為財務上，有關看法屬有效，然而，正如上文所述，如果國內政府

有意「殺雞儆猴」，或認為債券投資人間接支持了恆大的種種行徑，而有關行徑在政治上又不被

認同，則事情不再流於財務上的計算，投資人須接受有被償還較少本金，即ｈａｉｒｃｕｔ的可

能。



＊結論：並非認為會違約，只是作出保守的選擇＊



簡要而言，由於從近期的離岸債券市場，看到國內政府取態的變化，令原先對恆大債券的投

資邏輯的確定性有所動搖，我們對恆大債券的觀點亦因此有所改變。如定要作猜測，我們傾向認

為２０２２年３月２３日到期的恆大債券不會違約。但重點是，如我們在本文一開始所述，債券

投資容不下不確定性。因此，縱使我們認為恆大明年到期債券違約機率並不太高，但基於審慎考

慮，在本月２８日到期的債券償還本金後，我們短期內應不會再沾手恆大遠期債券了。

《晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師 黃子燊》

