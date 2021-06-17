《ＥＴＦ動向－凌子敬》加息不一定利淡投資，通脹初期利亞太房託

《ＥＴＦ動向》聯儲局於周三（１６日）晚進行議息會議，雖然會內聲明維持利率以及購債

規模不變，但跟據聯儲局官員的點陣圖顯示，有超過７０％的官員預計將於２０２３年年底有可

能最少加息兩次，消息傳出後，美國十年期國債債息由１﹒４８％最多上升了１０個基點至

１﹒５８％，美股當日反應相對負面，三大指數下跌０﹒２％至０﹒７％不等。未來２至３年，

投資者的關注點落於通脹以及加息上，要值得留意的是，雖然有多數官員認為於２０２３年會加

息，聯儲局主席鮑威爾於會後聲明官員的點陣圖並不代表聯儲局加息的立場，而聯儲局亦未有一

個確實的縮表立場，加息應該至少不會於２０２２年發生。除了息率走勢外，聯儲局亦上調了美

國２０２１及２０２３年的經濟預測至７％以及２﹒４％，並調低２０２２年失業率的預期

０﹒１％至３﹒８％，反映聯儲局對美國經濟擴張投下了信心的一票。

最近收到最多投資者的疑問是，加息的情況下會否對於亞洲房地產信託（ＲＥＩＴ）價格不

利。參考過往１０年數據，美國聯儲局於２０１５年１２月１６日開始進入加息周期，至

２０１９年７月３１日為止約４年期間，當中加息共１０次，每一次幅度均為０﹒２５％，之後

於２０１９年９月１８日開始減息，每次為０﹒２５％，至２０２０年３月１５日減至０至

０﹒２５％。根據彭博數據，２０１５年１２月１６日至２０１９年７月３１日的同期標普高收

益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數的回報為５５﹒５１％，年化總回報為

１２﹒９７％（包括派息回報），歷史告訴我們加息並不一定對收息投資有一個負面的影響，反

而帶來一個投資機遇。

筆者歸納了三個原因為何未來亞太房地產信託於加息其間反而有一個良好的表現。第一，現

時美國息率維持於一個歷史性的低水平，美國１０年期的債息現約為１﹒６％，與標普高收益亞

太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數５月底指標性息率４﹒４９％比較，當中約有

２﹒８９％的息差，相較之下，亞太地區的房地產信託息率顯得相對吸引，當然如果日後債息大

幅抽升至３％或３﹒５％以上的話（美國十年期國債債息過往１０年高位為２０１８年８月１８

日，當時債息為３﹒２３％），屆時房地產信託的吸引力才會相對減少。而筆者認為債息要抽升

至３％或以上，未來１至２年發生的機會率會較低。

第二，亞太地區的經濟復甦步伐整體比歐美地區為好，當然個別地方會有較嚴重的疫情，而

經濟復甦一般都會較利好租金收入增長，從而利好亞太房地產信託的價格。亞太房地產信託的價

格於去年３月經歷了約４７％的調整後，現時已經重回去年１月未調整前的水平，反映資金已重

回亞太房地產信託資產類別。

第三，跟據過往經驗，亞太地區房地產信託於通脹初期會有一個較良好的表現，主要是房地

產相託的價格計算模擬其中一項是房地產本身的價格，而房地產價格大體上都會跟隨通脹走勢上

升，最近亞太地區的房地產價格都有上升走勢，例如現時澳洲的房地產價格已經升至過往３３年

的歷史高位。

投資者可以亞太房地產信託相關的ＥＴＦ分散投資組合，因為房地產相託價格走勢跟傳統大

市的相關性不高，除了分散風險外，投資者亦可以享受到房地產相託的穩定派息，於波動的市況

下可以建立一個更穩健的投資組合。《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁 凌子敬》



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