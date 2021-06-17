《陶冬天下－陶冬》非典通脹

《陶冬天下》疫情期間低端工人全散伙了，美國一家麥當勞為請到員工，貼出做滿六個月送

ｉＰｈｏｎｅ的招工啟事。廣東省疫情出現反覆，檢疫和人流控制措施加強，世界加工廠的廣東

港口出現貨物大量積壓。集裝箱到岸後需要進行消毒方可再使用，觸發全球集裝箱短缺，拖慢貨

櫃運輸的周轉速度，成為船運價格飆升的原因之一。美國去年租車行業遭受重創，今年進入二手

車市場的半新車大幅減少，二手車價格狂漲。



新冠疫情帶來了許多意想不到的事情，產業鏈、運輸鏈每天都上演著正常時候難以想像的情

景。這些趣味新聞引出了一個新的經濟學概念，非典型通貨膨脹。



在主流經濟學教科書裏，通貨膨脹一般分兩類。需求拉動型 需求上漲導致供需短暫失衡，

價格上漲來重新平衡；成本推進型 生產成本上揚迫使供應方將通脹壓力轉嫁給最終消費者。新

古典經濟學理論還假設，在完全訊息的情況下，價格上升會激發更多的供應瞬時出現，將供應和

需求調節到新的均衡位置。



百年一遇的疫情，觸發了人類歷史上前所未有的大停頓。儘管疫情仍在許多國家肆虐，它對

經濟衝擊的最壞時間應該已經過去。隨著美國和中國兩大經濟體的經濟活動趨向正常，全球經濟

復甦已經展開。經濟學家普遍對今年和明年的經濟增長勢頭持樂觀態度，筆者也不例外。



然而，疫情所觸發的生產和消費的停頓是極端的，疫情緩和後商業活動和消費活動的反彈也

是非常的，如此異乎尋常的起落超乎主流經濟學模型的理解範圍。新古典主義經濟學與當下我們

所經歷的許多場景並不切合。



汽車產業鏈複雜而漫長，從去年中國無法輸出零件到今年汽車芯片缺口，供應鏈問題層出不

窮，數千種汽車零件中只要一個斷供，整車就無法從組裝線上下來。海運業也一樣，經歷了去年

業務的暴跌之後，船運、港口、集裝箱甚至通關，都需要時間恢復，海員的隔離、集裝箱的消毒

延長了周轉過程，導致運輸費用暴漲。



在一個生產全球分布的時代，產業鏈出現任何一處斷裂，其影響都是全球性的、深刻的，汽

車、芯片、化工品、木材、銅礦石，只是供應鏈斷裂觸發價格驟升的名單上的一部分，幾乎每一

個行業的缺口修復都需要幾個月甚至幾年的時間，根本不是主流經濟學那種瞬時修正模式。



服務業也是如此。美國比起疫情最差的時候，已經恢復了一千四百萬份工作，不過仍有約七

百六十萬份就業機會仍未恢復。但是低端服務業已經面臨招工難的局面，部分餐廳幾乎要每個月

加薪才能維持最低的服務員數量。失業困局和招人困局並存，並非主流經濟學探討的問題，但確

是現實存在。工資通脹，乃萬般通脹之母，可以想像未來美國通貨膨脹的勢頭會超出聯儲的預測

。



漫長複雜的產業鏈、極端的經濟刺激政策、供需兩端巨幅波動，正在給我們帶來非典型的通

貨膨脹。各國央行卻依照傳統經濟學理論，開出貨幣政策藥方。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

