五龍動力（３７８）執董黃少雄被指控未履行職責，調查兼暫停職務

《經濟通通訊社１７日專訊》五龍動力（００３７８）公布，最近得悉執行董事黃少雄由於

未有向董事會提交其自內地前管理層吳飛收到多個附有關於五龍動力重慶資料及文件的電郵，及

並無向董事會報告吳飛於５月１１日至２８日期間向五龍電動車以及Ｓｉｎｏ Ｐｏｗｅｒ

Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｉｎｃ﹒洩漏該等電郵、資料及文件，而吳飛搶奪五龍動力（重慶）鋰電

材料之公司公章及若干企業文件，因而令黃少雄被指控未能履行其董事職責。

該集團指，為保障權益，董事會昨日一致通過包括成立由全部３名獨立非執行董事組成之特

別調查委員會，調查相關董事被指控不當行為，並就調查結果向董事會提出必要建議，以及黃少

雄董事職責及執行職能即時暫停，以待調查結果，對業務及運作並無重大影響，因他並不涉及日

常營運。

該集團指，黃少雄就有關事宜陳述指揮他我強烈反對五龍動力對其指控，並保留所有權利。

他認為已適當履行董事職責。該些電郵由一名據稱為吳飛之人士自行發出，他並不知道對方如何

取得其電郵地址，並把該些電郵發送給他，他本可不予理會及銷毀該等電郵，但他 沒有。他指

不能阻止吳抄送任何人，而他轉發給董事會的第一封電郵並無得到回覆，因此，打算把電郵累積

以便在適當會議上向董事會提出。他曾多次要求討論重慶問題，而於昨天進行了。他指並沒有就

此事獲得適當法律意見。（ｗｈ）

