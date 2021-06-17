《日入而息》奈雪的茶明起招股，壹傳媒高層遭國安處拘捕

《今天重點》﹡奈雪的茶（０２１５０）明起招股，入場費約１萬元；今明兩年將開至少

３００間店，對達標有信心

﹡警方指蘋果日報數十篇文章籲制裁中港，保安局凍結１８００萬資產；消息

指警要求《蘋果》限時刪籲外國制裁中港文章；蘋果日報執行總編輯表示盡

一切努力如常出版

﹡本港最新失業率跌至６％低於預期，勞工市場壓力逐步紓緩；５月失業綜援

個案１﹒９７萬宗，較疫情初期增５６％

﹡傳香港擬縮短完成疫苗接種旅客檢疫期至七天

﹡傳劉鶴領軍第三代晶片研發及製造，抗衡美國制裁



《即日市況》﹡港股單日轉向高收２８５５８升１２１點，比亞迪舜宇各漲約８％



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒２１％終結三連挫，成交回落至一周新低



《美元匯價》﹡聯儲態度轉鷹，惟美元上升空間不宜過分高估；歐元最新報１﹒１９３０

╱３４，日圓最新報１１０﹒７０╱７２



《公司業績》﹡領展（００８２３）全年可分派總額按年升１％，末期每基金分派

１４８﹒３４仙；領展指對租務表現感到相當樂觀，續租情況較６個月前改

善

﹡維他奶（００３４５）全年純利升２％，末期息２９港仙；維他奶料今年原

材料價格上升，對內地市場前景有信心

﹡據報字節跳動去年經營虧損１４７億元人民幣，月活躍用戶達１９億



《公司資訊》﹡中銀香港（０２３８８）理財通設額度屬穩妥，料成銀行未來增長動力；中

銀香港料初期推低至中風險產品，人手產品已準備就緒；「私人財富」客戶

按年升四成，資產管理規模升逾六成

﹡匯豐料理財通南北向均受歡迎，擬於亞洲聘逾千名財富管理專才

﹡Ｆ８企業（０８３４７）２１００萬購上環物業，部分發新股支付

﹡優然牧業（０９８５８）超購近２﹒７３倍，一手中籤率８０％

﹡大灣區聚變力量（０１１８９）收購廣州土地諒解備忘錄失效

﹡阿里巴巴（０９９８８）中國站暫停銷售無人機相關商品

﹡皇冠環球（００７２７）遭提清盤呈請，今早復牌

﹡渣打將在亞洲招聘或晉升多達３０００名財富管理員工

﹡港交所（００３８８）所有網站現已恢復正常運作；網站披露易中午死機，

未能登入；港交所成立管治委員會監察上市科

﹡傳國泰（００２９３）研究引入新駕駛系統，長途機改單機師駕駛

﹡匯森家居（０２１２７）與江西理工大學加強智能家具研發合作

﹡領展（００８２３）計劃就資產提升項目投放超過１０億元資本開支；對租

務表現感到相當樂觀，續租情況較６個月前改善

﹡廣駿集團（０８５１６）折讓逾１７％配股籌９２０萬元還債

﹡興合控股（０１８９１）空置土地交易涉及訴訟

﹡藥明康德（０２３５９）公司股東涉信息披露違法，受中證監調查

﹡維他奶（００３４５）料今年原材料價格上升，對內地市場前景有信心

﹡港鐵（０００６６）參與外展疫苗接種服務，預計兩天約７２０人打針

﹡萬洲國際（００２８８）免去萬洪建執行董事及副總裁，即時生效

﹡奈雪的茶（０２１５０）明起招股，入場費約１萬元；今明兩年將開至少

３００間店，對達標有信心

﹡商湯確定Ａ＋Ｈ上市，最快８月在港交表

﹡周志良獲委任為大新金融集團首席財務總監，今日起生效

﹡築友智造科技（００７２６）附屬公司訂立裝飾工程協議及園林景觀工程協

議



《神州民企》﹡紫金（０２８９９）塞爾維亞金礦９月前完成試產，料年產金２﹒５噸

﹡華南城（０１６６８）２０２３年到期美元債錄發行以來最大單日跌幅



《中國要聞》﹡首５月全國財政支出增３﹒６％，證券印花稅增逾五成

﹡５月全國７０城樓價漲幅穩定，一線新樓環同比漲幅擴

﹡測算表示５月７０城新建住宅價格指數同比升４﹒９％

﹡成都市監局發電商「盲盒」合規經營及理性消費告知書

﹡神舟十二號載人飛船發射圓滿成功，飛行乘組狀態良好

﹡發改委表示將根據共同富裕示範區需要給予浙江改革授權；將適時投放多批

次銅鋁鋅國儲，緩解企業壓力；６月以來南方區域電力偏緊情況大為好轉

﹡榮耀發布５０系列新機，搭載高通晶片未受華為影響

﹡價格指數行為管理辦法發布，促大宗商品價格合理形成

﹡銀保監表示股權質押比超５０％大股東不得行使表決權

﹡中國日本商會表示超九成日企計劃擴大或維持在華業務

﹡中國首５月ＯＤＩ跌５﹒３％，一帶一路投資增長較快

﹡住建部表示加快對城市水電氣熱等基礎設施升級改造

﹡商務部表示外國投資者仍看好中國經濟發展前景和市場

﹡上海出台支持旅遊發展政策，支持旅行社拓融資

﹡上海到２０２５年人均健康預期壽命達７１歲以上

﹡「螞蟻財富」成歐國盃合作品牌，螞蟻多個品牌未來或獨立發展

﹡人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠；深圳一季末綠色貸款餘額

３７３５億佔比逾５％

﹡國家鐵路局表示５月鐵路旅客發送量同比增長８７﹒７％

﹡智庫表示六年間逾半一帶一路新建煤電廠項目擱置或取消

﹡百度和首狐合推無人駕駛新車，整車成本僅４８萬元；百度與北汽合作共享

無人車，未來３年落地１０００輛

﹡財政部表示截至６月中累發新增地方債佔下達限額３０％

﹡滴滴出行美國ＩＰＯ前夕據報遭內地反壟斷調查

﹡內媒表示華夏幸福獲地方政府幫助，料下月公布化債方案

﹡傳中國華融擬出售資產，國新控股有意收購華融證券

﹡西安數字人民幣正式投用場景已逾７萬個

﹡大宗商品漲價，商務部表示已和有關部門採取措施

﹡回應日本不鏽鋼反傾銷，商務部表示根據世貿程序處理

﹡中汽協等六機構發布《合肥宣言》，促汽車供應鏈合作

﹡神舟十二號飛船與天和核心艙完成自主快速交會對接

﹡乘聯會表示６月次周乘用車市場零售同比下降２％

﹡天賜材料擬１０﹒５億元人幣投建鋰電新材料項目



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４８％，據報日本三菱擬合作台積電微升



《其他消息》﹡港府周五刊憲８月２３日起分階段收緊公司查冊

﹡香港總商會推總值３０００萬元抽獎，７月２日開始登記

﹡輪候公屋滿３年者月底可申請每月最多３９００元津貼

﹡中聯辦表示國安法權威不容挑戰，新聞自由不是違法行為「擋箭牌」

﹡李家超稱有人利用新聞工作做保護傘危害國家安全，將依法打擊

﹡團結香港基金「當代中國」線上資訊平台今日啟用

﹡蘋果日報執行總編輯表示盡一切努力如常出版

﹡警方指蘋果日報數十篇文章籲制裁中港，保安局凍結１８００萬資產；消息

指警要求《蘋果》限時刪籲外國制裁中港文章

﹡本港最新失業率跌至６％低於預期，勞工市場壓力逐步紓緩；５月失業綜援

個案１﹒９７萬宗，較疫情初期增５６％

﹡餐飲業失業率跌至１１﹒３％，建造業降至１０﹒３％

﹡本港４月出口貨量按年升１９﹒７％，出口價格升４﹒２％

﹡美聯料中環海濱商業地估值達逾４８４億，勢成新地王

﹡深股通額度全日用４３億元；滬股通額度全日流走１﹒４億元，陸股通淨流

入近１６億

﹡ｌｉｖｉ與Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ合推代碼化支付

﹡保誠調查指八成港爸不寄望子女供養，料需預留４６０萬作個人退休

﹡華坊表示中環新海濱商業地王估值高達５５０億，料破紀錄新高

﹡Ｂｏｗｔｉｅ推出升級公司醫療保險計劃，每人每月保費３２８元起

﹡南華早報表示港府拒絕為國泰外籍機組人員續簽工作簽證

﹡香港與泰國基金互認安排生效

﹡ＥＣＡ表示香港繼續蟬聯全球外派僱員生活費用最高城市



《大國博弈》﹡美俄峰會結束，普京稱恢復互派大使

﹡傳劉鶴領軍第三代晶片研發及製造，抗衡美國制裁



《新冠肺炎》﹡本港今日無新增病例，連續１０天本地零確診

﹡傳香港擬縮短完成疫苗接種旅客檢疫期至七天

﹡中疾控專家表示美國應成下階段病毒溯源調查對象

﹡台灣新增１７５例本土確診，再有１９人死亡

﹡傳巴西採購６０００萬劑康希諾疫苗，料第三四季交付

﹡姚思榮稱歐盟放寬港人入境限制，料探親和商務客受惠

﹡病人政策連線批評疫苗保障基金審批資訊不足

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