《油金掠影》加息步伐加快美元走強，油金價齊軟約２％

《經濟通通訊社１８日專訊》聯儲局暗示最快或於２０２３年加息，油價周四從高位回軟近

２％。布油期貨收跌１﹒８％收報每桶７３﹒０８元；而美油期貨則收跌１﹒５％報每桶７１﹒

０４元。

英國新病例數激增，周四該國單日新增病例１１００７宗，創２月１９日以來高位。另外有

分析指，如制裁措施解除，伊朗或將每日油供增加１００萬至２００萬桶，重新引起市場對油需

的擔憂。現主動留意伊朗於周五的總統大選選情，結果或會影響美、伊兩國的核談判進程。

值得留意的是，美元兌一籃子貨幣亦升至４月中以來高位，聯儲局暗示或以較預期快的速度

加息，是推動美元匯價上升的主要原因。



＊美元走強，金價挫逾２％＊



聯儲局表達了轉「鷹」的貨幣政策後，帶動美元走強，金價周四則下跌逾２％。現貨金曾觸

５月３日以來低位１７６６﹒２９元，現時則報１７７７﹒７元；而美國黃金期貨則收跌４﹒７

％報１７７４﹒８０元。

值得留意的是，１１個聯儲局決策委員周三預計，２０２３年將最少加息兩次（每次２５個

基點），惟他們承諾目前將保持寬鬆政策以支持就業復甦。

其他貴金屬方面，鈀金急挫１０％至每盎司２５１７﹒１８元，現時則報２５１３﹒５元；

而白銀價則曾跌４﹒３％至每盎司２５﹒８１元，現時則報２６﹒１１元。（ｊｃ）

