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18/06/2021 07:57

《油金掠影》加息步伐加快美元走強，油金價齊軟約２％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》聯儲局暗示最快或於２０２３年加息，油價周四從高位回軟近
２％。布油期貨收跌１﹒８％收報每桶７３﹒０８元；而美油期貨則收跌１﹒５％報每桶７１﹒
０４元。
　　英國新病例數激增，周四該國單日新增病例１１００７宗，創２月１９日以來高位。另外有
分析指，如制裁措施解除，伊朗或將每日油供增加１００萬至２００萬桶，重新引起市場對油需
的擔憂。現主動留意伊朗於周五的總統大選選情，結果或會影響美、伊兩國的核談判進程。
　　值得留意的是，美元兌一籃子貨幣亦升至４月中以來高位，聯儲局暗示或以較預期快的速度
加息，是推動美元匯價上升的主要原因。

＊美元走強，金價挫逾２％＊

　　聯儲局表達了轉「鷹」的貨幣政策後，帶動美元走強，金價周四則下跌逾２％。現貨金曾觸
５月３日以來低位１７６６﹒２９元，現時則報１７７７﹒７元；而美國黃金期貨則收跌４﹒７
％報１７７４﹒８０元。
　　值得留意的是，１１個聯儲局決策委員周三預計，２０２３年將最少加息兩次（每次２５個
基點），惟他們承諾目前將保持寬鬆政策以支持就業復甦。
　　其他貴金屬方面，鈀金急挫１０％至每盎司２５１７﹒１８元，現時則報２５１３﹒５元；
而白銀價則曾跌４﹒３％至每盎司２５﹒８１元，現時則報２６﹒１１元。（ｊｃ）

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