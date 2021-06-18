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18/06/2021 07:57

《華爾街內望》美股漲跌互見，大型科技股成贏家，周期股跌

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國股市周四（１７日）收盤漲跌互見，大型科技股再次成為
贏家，隨著買盤離開周期股，蘋果、英偉達和微軟推動那斯達克１００指數創下歷史新高，上漲
１﹒３％，報１４１６３點。　
　　道瓊斯工業指數收跌２１０點，或０﹒６２％，報３３８２３；標普５００指數收跌１﹒８
點，或０﹒０４％，報４２２１點；納斯達克綜合指數收高１２１點，或０﹒９％，報１４１６
１。
　　雖然聯儲局主席鮑威爾淡化短期內加息的風險，但一些投資者認為他的言論令市場對貨幣政
策轉向鷹派。但ＴＩＡＡ　Ｂａｎｋ的全球市場總裁Ｃｈｒｉｓ　Ｇａｆｆｎｅｙ表示：「２０
２３年還有很長一段時間，我們已經看到市場企穩，經濟環境對於企業來說非常有利」。
　　蘋果、微軟、亞馬遜和Ｆａｃｅｂｏｏｋ擺脫了盤前的下跌走勢，收盤漲幅介乎１﹒３％至
２﹒２％之間，因投資者認為經濟的穩定復甦將在長期提振對這些公司產品的需求。對利率敏感
的銀行股則急挫４﹒３％，因較長期美國債券收益率下跌。
　　美國較早前公布的數據顯示，上周初請失業金人數增加，為一個半月來首次，但在經濟重啟
和有工作意願的工人短缺之際，裁員正在減少。　
　　美國各證交所累計成交約１１７﹒７７億股，而過去２０個交易日的日均成交量為１０６﹒
７億股。（ｋｌ）

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