《華爾街內望》美股漲跌互見，大型科技股成贏家，周期股跌

《經濟通通訊社１８日專訊》美國股市周四（１７日）收盤漲跌互見，大型科技股再次成為

贏家，隨著買盤離開周期股，蘋果、英偉達和微軟推動那斯達克１００指數創下歷史新高，上漲

１﹒３％，報１４１６３點。

道瓊斯工業指數收跌２１０點，或０﹒６２％，報３３８２３；標普５００指數收跌１﹒８

點，或０﹒０４％，報４２２１點；納斯達克綜合指數收高１２１點，或０﹒９％，報１４１６

１。

雖然聯儲局主席鮑威爾淡化短期內加息的風險，但一些投資者認為他的言論令市場對貨幣政

策轉向鷹派。但ＴＩＡＡ Ｂａｎｋ的全球市場總裁Ｃｈｒｉｓ Ｇａｆｆｎｅｙ表示：「２０

２３年還有很長一段時間，我們已經看到市場企穩，經濟環境對於企業來說非常有利」。

蘋果、微軟、亞馬遜和Ｆａｃｅｂｏｏｋ擺脫了盤前的下跌走勢，收盤漲幅介乎１﹒３％至

２﹒２％之間，因投資者認為經濟的穩定復甦將在長期提振對這些公司產品的需求。對利率敏感

的銀行股則急挫４﹒３％，因較長期美國債券收益率下跌。

美國較早前公布的數據顯示，上周初請失業金人數增加，為一個半月來首次，但在經濟重啟

和有工作意願的工人短缺之際，裁員正在減少。

美國各證交所累計成交約１１７﹒７７億股，而過去２０個交易日的日均成交量為１０６﹒

７億股。（ｋｌ）

