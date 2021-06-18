《匯市走勢》美元漲勢持續，跑贏多數Ｇ－１０貨幣

《經濟通通訊社１７日專訊》美元周四（１７日）連續第五個交易日上漲，跑贏多數Ｇ－１

０貨幣，因美國股市走勢震盪，市場繼續消化聯儲局加息預期的影響﹒歐元觸及４月以來低點，

英鎊觸及六周低點。

彭博美元即期指數上漲０﹒５％，稍早一度上漲０﹒７％至４月１３日以來高位，勢將創１

５個月以來最長連漲紀錄。

歐元兌美元下跌０﹒６％至１﹒１９１８美元，跌破１﹒２０美元關位；稍早觸及４月１３

日以來最低。未來兩天將有大額歐元期權到期；６０億歐元執行價為１﹒２１９４的遠期合約下

周一到期。與此同時，歐洲央行首席經濟學家淡化９月商討購債減碼的重要性，進一步加劇了

歐元壓力。

美元兌日圓下跌０﹒４％至１１０﹒２２日圓；稍早一度下跌０﹒５％，為近兩周來最大跌

幅。英鎊兌美元下跌０﹒４％至１﹒３９２７美元；稍早觸及５月７日來最低。野村的分析師建

議沽空歐元╱英鎊，目標位０﹒８３，止蝕位０﹒８７５０；在聯儲局加息預期提前後，該團隊

對英鎊╱美元進行平倉獲利。

紐西蘭元兌美元下跌０﹒６％至０﹒７００６美元；觸及４月１日以來最低。摩根士丹利策

略師也建議對紐西蘭元╱日圓平倉。（ｋｌ）

