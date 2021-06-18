《運籌帷幄－梁業豪》為何昨早港股不跌反升？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。昨早（１７日）筆者開巿前估計港股會裂口低開，雖有反彈，

淡友仍可控制大局。結果，大巿的表現遠較預期為佳，若論技術分析，現時港股的確全期向淡；

因此，本欄只會將任向升勢視作反彈。美國聯儲局宣布議息結果後，巿場憂慮美國會於２０２３

年底前提早加息一至兩次，美股整體走勢向淡。不過，內地股巿走勢不錯（特別是深圳股巿），

港股好友得以成功扭轉即巿淡勢。

大家應該研究的，是為甚麼好友大戶昨早會急於入巿呢？難道他們對調整浪的結束非常有信

心？其實，即使他們有急進攻，除非已經完成部署，趁美股巿況轉淡，先退守低位，再候低吸納

，不是更為上算嗎？另一方面，為甚麼淡友大戶沒有趁機再攻呢？莫非他們想吸引多一些好友散

戶，作為自己日後的殺戮對象？欲知答案，繼續細心觀察巿況變化吧。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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