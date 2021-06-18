《窩輪匯智－陳恩因》時間值如洪水猛獸？如何平衡窩輪條款？

《窩輪匯智》上周筆者在《一周輪證焦點》錄影節目中，提到有關納指１００指數及騰訊

（００７００）的輪證策略，當中納指繼續強勢向上，帶動相關的認購證造好。節目內提到的輕

微價內、今年９月到期的納指１００認購證，實際槓桿有約８倍。由於方向正確及各因素的配合

，即使有一周時間損耗，產品升幅仍超過一成。

騰訊本周則表現平平，股價出現微跌。投資者或會問，若持有窩輪豈不是賠了夫人又折兵？

投資者一聽到時間值損耗，便可能很擔心持有窩輪很「輸蝕」，因為即使正股靜止不動，窩輪亦

要付上時間值的代價。不過，以上周提到的騰訊認購證，條款上約一成價外、今年１２月到期，

投資者持有一周後，輪價本周錄得約「兩格」的輕微跌幅。為何會這樣溫和？

的確，買入窩輪就如同與時間競賽，正股務必要在最短的時間內行對方向，輪價才會有所表

現。不過，不同年期長短的窩輪，時間值損耗的快慢亦有所不同，上述的例子就說明了，若持有

年期較長的產品，時間值流走的速度遠較年期短的為慢，惟投資者所投放的本金就會相對較多。

相反，投資者若以一些超短身的窩輪入場，就要份外對時間掌握有更好盤算，因為這類短身證，

本身價格較低，時間值損耗對輪價的影響自然會較大。此外，若引伸波幅亦有下調的情況的話，

對這類短身證的影響力亦會較大，因此只宜作即市或短線的準備。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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