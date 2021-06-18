《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局「鷹」了

《缸邊隨筆》周四凌晨，美儲局議息會完畢，新聞發布會，會議內容應是「鷹」的，新聞發

布會上，鮑威爾處處拔「鷹」毛，無晒毛的禿鷹，飛得起嗎？



逐段鮑威爾講話看看：



美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會表示，政策將繼續為經濟提供強有力的支持，通貨膨脹可能

在未來幾個月繼續居高不下，然後才會有所緩和；鮑威爾指出，加息不是現在會議的焦點，加息

將發生在很長一段時間以後，我們離最大就業目標還很遠。點陣圖不是未來利率走勢的完美預測

，這些只是個人預測，不是委員會預測，它們不是計劃，美聯儲現在更加關注何時減碼，而不是

何時加息。



嘩，好唔俾面同僚，將同僚對息口後市看法，一句：「只代表個人預測，不是委員會預測」

，即是市場以後要不要看點陣圖？筆者認為仍要看，看有那幾位美儲局官員是「叛徒」欲與美儲

局劃清界綫。因為美儲局官員有個人的榮辱要照顧，１９７７年因為過於寬鬆而搞到通脹升上

１３％的Ａｒｔｈｕｒ Ｂｕｒｎｓ，是被美儲局觀察者定性為歷史罪人，有誰想遺臭萬年呀，

更何況舉舉手做「鷹」是無乜成本的。但太「鴿」，而一旦通脹再急升（九成會，以後談），就

立時無面，因無眼光無分析力嘛！



美儲局「鷹」了幾多，「鷹」點陣一出，黃金在四分鐘內成交了２４億美元，狂瀉了３０美

元。



跌勢洶洶，美儲局不出手，就會血灑華爾街，於是鮑威爾講了：



「通脹壓力會更高更持久，加息並不是當前會議的焦點。」



＊鮑威爾不會讓美股大跌＊



昨文已估，鮑威爾是不會讓美股大跌的，市場又十分配合標普５００即彈，道指、納指也一

樣彈，但無謂又刊圖佔了位。



由於通脹確實高了，不可以當通脹無到，所以講了些廢話。



過去幾個月的通貨膨脹已經超過預期。我們將看到一些價格上漲的逆轉，逆轉的時間不確定

。從長遠來看，推高通脹的因素可能只是暫時的。隨著時間的推移，特定的通脹驅動因素似乎會

逐漸消失。我們預計未來幾個月供應會增加，通脹會下降。美聯儲對２０２３年通脹的預測與我

們的目標是一致的。



通貨膨脹的風險比我們想像的要高。施加在通脹上的壓力仍然未變。如果我們看到通脹上升

到高於目標的水平或足夠持久，我們將準備使用工具來解決。



鮑威爾再對點陣圖踩多腳。



鮑威爾稱，美聯儲的預測並不代表一個委員會的決定或計劃。美國聯邦公開市場委員會將對

實質性進展做出判斷。提出代表著「實質性進一步進展」的具體數字是不合適的。將在下次會議

上開始評估進展。並沒有討論在特定年份加息是否合適。點陣圖並不能很好地預測未來利率走勢

。現在討論加息還為時過早。加息不是現在會議的焦點。加息將發生在很長一段時間以後，我們

離最大就業目標還很遠。



何時退市縮表？美儲局話退得時就退，但在乜情況下會退、會縮？無講。



當我們感到經濟取得實質性的進一步進展時，我們就會縮減購債規模。會盡我們所能避免市

場出現過度反應。必須最大化就業和價格穩定目標進行平衡。經濟正在從一個很深的、不尋常的

深坑中復甦，我們將密切關注，以確保我們對通貨膨脹的理解是正確的。



對近５０００億的ＲＲＰ又怎看？



鮑威爾話：無壞。



逆回購工具正在「發揮作用」，給提供貨幣市場利率提供了下限。我們不關心逆回購工具的

額度。



無壞？這筆ｉｄｌｅ ｃａｓｈ ５０００億呀！一天存在，你美儲局想退、想縮都無力。



今周的美儲局議息會，一如以前，仍是廢的，因為仍是隻無牙老虎。保住美股不跌，仍是頭

號工作目標，不是應付通脹。



美儲局是放了鷹，但鮑威爾把鷹毛拔了，所以港股昨日升？







＊蒙牛乳業上望５０元＊



昨在《午市閒談》中，筆者推介了蒙牛乳業（０２３１９）。蒙牛主要在內地從事生產及銷

售乳製品，包括乳飲品及酸奶、雪糕及其他乳製品，例如奶粉、奶酪等。



飲品食品股及相關股份昨個別發展，蒙牛昨收報４６元，升０﹒３３％，而同系的現代牧業

（０１１１７）則升３％；蒙牛預期市盈率２８﹒７７倍，預期周息率０﹒９２％，存貨周轉日

數是２５﹒４５日。



＊上半年業績可期＊



雖然蒙牛２０２０年度收入及盈利均告下跌，但乳業是去年所有消費品行業中恢復得最快的

類別之一，而蒙牛作為內地乳業龍頭，其實已從去年第二季度開始反彈，去年下半年盈利便已回

復增長，並持續復甦，故蒙牛今年上半年的業績，值得期待。



＊待破３頂？＊



周線圖上，蒙牛似造了雙底，如能突破頸線，即４６﹒１５元水平，便形勢大好；日線圖上

，已見３頂，能否上破是重要關鍵，並可抵之前高位５２、５３元的水平，值博率頗高。星展唯

高達、高盛及匯豐證券分別予目標價５４﹒１元、５２﹒１元及５１﹒５元。



昨午推介時，蒙牛報４６﹒１元，有興趣者可考慮現價吸納，或待突破短期阻力４７﹒５元

，確認了升勢才追入，目標暫定４７﹒５元，上望５０元，乃至５３元；短期支持在４４﹒５元

，跌穿４４元止蝕。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

