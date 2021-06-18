  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/06/2021 08:50

《新股上市》和黃醫藥（１３）今起招股，入場費約２２７２７元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》長和（００００１）旗下生物科技公司和黃醫藥（０００１３
）今日起至下周三（２３日）中午招股，於全球發行１﹒０４億股，其中一成在港作公開發售，
集資最多４６﹒８億元；每股招股價最高４５元，一手５００股，入場費為２２７２６﹒７４﹒
７６元，預期於６月３０日掛牌。
　　公司將引入５名基石投資者，包括加拿大養老基金、凱雷集團、泛大西洋投資集團、ＨＢＭ
　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ及中金啟融基金，合共認購２５﹒３５億元
股份。
　　是次上市集資所得款項淨額約為４４﹒４１億元，約５０％將用於通過註冊試驗及潛在提交
ＮＤＡ申請以推進旗下新藥的後期臨床計劃；約１０％將用於支持進一步的概念驗證研究，並資
助內部研究以持續擴大癌症及免疫疾病產品組合；約２０％用於增強商業化、臨床、監管及生產
方面的綜合實力；約１５％將用作為潛在全球業務發展及策略收購機會提供資金；約５％用作營
運資金及作一般企業用途。
　　本次在港上市的聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席帳簿管理人為大摩、富瑞及中金。集團
指為進一步支持公司增長計劃，可能於上海證券交易所科技創新板上市。
　　該公司的美國預託證券於納斯達克上市買賣，股份代號為「ＨＣＭ」，隔晚收報２８﹒３６
美元，一份預託證券代表五股股份，相當於每股４４港元。（ｐｌ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/06/2021
【新股上市】奈雪的茶招股　入場費約一萬元
香港要聞17/06/2021
團結香港基金「當代中國」線上資訊平台今日啟用
中國故事17/06/2021
《神州經脈》傳中國研第三代晶片　神舟順利上天　A股止跌人幣軟
接通華為17/06/2021
華為HarmonyOS 2智能終端 萬物互聯變現實 便倢體驗超乎你想像！
財經熱話17/06/2021
【理財通】匯豐料南北向均受歡迎　擬於亞洲聘逾千名財富管理專才
財經熱話17/06/2021
【理財通】中銀香港：理財通設額度屬穩妥　料成銀行未來增長動力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【etnet Bonus 賞你】Principal信安禮品包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金