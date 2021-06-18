《新股上市》和黃醫藥（１３）今起招股，入場費約２２７２７元

《經濟通通訊社１８日專訊》長和（００００１）旗下生物科技公司和黃醫藥（０００１３

）今日起至下周三（２３日）中午招股，於全球發行１﹒０４億股，其中一成在港作公開發售，

集資最多４６﹒８億元；每股招股價最高４５元，一手５００股，入場費為２２７２６﹒７４﹒

７６元，預期於６月３０日掛牌。

公司將引入５名基石投資者，包括加拿大養老基金、凱雷集團、泛大西洋投資集團、ＨＢＭ

Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ及中金啟融基金，合共認購２５﹒３５億元

股份。

是次上市集資所得款項淨額約為４４﹒４１億元，約５０％將用於通過註冊試驗及潛在提交

ＮＤＡ申請以推進旗下新藥的後期臨床計劃；約１０％將用於支持進一步的概念驗證研究，並資

助內部研究以持續擴大癌症及免疫疾病產品組合；約２０％用於增強商業化、臨床、監管及生產

方面的綜合實力；約１５％將用作為潛在全球業務發展及策略收購機會提供資金；約５％用作營

運資金及作一般企業用途。

本次在港上市的聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席帳簿管理人為大摩、富瑞及中金。集團

指為進一步支持公司增長計劃，可能於上海證券交易所科技創新板上市。

該公司的美國預託證券於納斯達克上市買賣，股份代號為「ＨＣＭ」，隔晚收報２８﹒３６

美元，一份預託證券代表五股股份，相當於每股４４港元。（ｐｌ）

