《專家之言－張穎群》內地十年期國債息率逾３厘，投資回報理想

《專家之言》美國公布５月份生產者物價指數（ＰＰＩ）按年升６﹒６％，升幅大過預期，

亦高於上月的升幅６﹒２％，為有紀錄以來最大升幅；而按月升０﹒８％，升幅亦高過預期的０

﹒４％，以及４月份升幅０﹒６％。美國期內核心ＰＰＩ按年升４﹒８％，同創紀錄新高，按月

升０﹒７％。數據反映原材料成本持續上漲。同月零售銷售按月下跌１﹒３％，遠差過預期跌０

﹒４％及上月經修訂後升０﹒９％。數據反映消費者對開支頗為克己。

美國聯儲局召開議息會議雖然維持利率不變。市場仍然留意局方會否在短期內減少購買債券

規模等。

全球石油價格自去年１０月下旬創出低位後，已見逐步回穩向上。紐約原油曾經失守３５美

元，而布蘭特石油也曾觸及３７美元。近日已見全面創新高，並重上７０美元以上。主要為全球

疫情在可接種疫苗下逐步受控，經濟也恢復增長。以致石油需求急速上升。但產油國在增加供應

時，略見保守。上周美國公布原油庫存也急劇減少。已有投資者預期，油價可重上百美元。



＊貨幣政策輕微緊，吸引資金入債市＊



人民銀行日前公布，由於本周二（１５日）有２０００億元人民幣的中期借貸便利ＭＬＦ，

及２００億元人民幣逆回購操作到期，因此展開２０００億元人民幣中期借貸便利ＭＬＦ操作，

仍然以１年期及２﹒９５厘的息率作等量續期。但僅展開百億元人民幣作逆回購操作，淨回籠百

億元人民幣。６月份是大額資金出入的月份，故當日操作亦有利緩和資金的壓力，也符合預期。

以管理超過６２０美元資產的基金經理表示，在全球三大債券市場上，中國的債券仍有一定的上

升空間。近年多家外資皆將資金流入，以行動支持內地的政府債券。如以全世界的金融市場上的

風險計算，國內的債券風險未算最高，但可上升的空間卻非常大。目前有部分國家或地區，自家

的央行已表示，將會在國家的外匯儲備中，加入或擴大人民幣資產。而最簡單及容易的做法就是

購買中國政府債券就是。以現時１０年期國債息率超過３厘，已是回報最理想的投資項目。

國家統計局在周三（１６日）Ａ股收市後始公布５月份的工業增加值及消費零售數據，有改

以往在早上公布的模式。投資者憂慮數據有欠理想，因此做成當日出現頗大的沽壓。Ａ股市場延

續跌勢，並在低位附近浮沉，未見有力反彈，再跌至近低位收市。上證當日累跌１﹒０７％，深

證跌２﹒５７％，而創業板更跌４﹒１８％。Ａ股市場跌幅頗大，但兩市成交金額未及萬億元，

僅９３２２億元人民幣。



＊北向債券早已通，期待未來通南向＊



由港政發行的通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）（０４２４６），不論在認購人數或金額，皆創

出有紀錄以來新高。是次的公開申請，吸引超過７２萬人認購，比上次增加５５％。已凍結資金

超過５４５﹒８億元，亦比上次增加４０％，大概超額２﹒６倍。估計會由原定發行１５０億元

增加至２００億元。多家銀行齊表示，今次申購人數皆比去年倍升。相信主要原因是ｉＢｏｎｄ

能提供２厘息率，跟目前銀行內的定存不足１厘，有超過倍的距離，以致吸引更多人申請。

另外， 公開認購超額兩千倍，更是每手認購價最貴的時代天使（０６６９９），前日（１

５日）率先在暗盤市場見倍升，以１７３元定價上市，暗盤收市３６８﹒６元，急漲１﹒１３倍

，每手獲利超過３﹒９萬元。為近２４年內每手盈利第二高的新股。最高為１９９７年上市的北

京控股（００３９２），每手盈利超過５﹒５萬元。時代天使在公開認購中凍結資金超過６１０

０億元，更吸引７９﹒２萬人申請。一手中籤比率僅１﹒５％。供應極度不足。昨日掛牌更曾高

見４９０元。

香港的債券通自２０１７年７月開通，但也是提供給予境外投資者買賣債券的北向通。近日

港交所（００３８８）表示，南向通已全準備就緒，可能短期內會有公布開通日期。由於債券通

的全部事項皆由內地人民銀行及香港金管局負責。而港交所僅處理日後債券通在市場買賣的工作

，實處於被動位置，唯有等待兩地機構公布。《華盛証券 張穎群》



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