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即市新聞

18/06/2021 16:33

《盤後部署》港股２８８００有阻力，奈雪的茶認購反應不熱烈

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，而亞洲股市今日表現榮辱互見，
港股今早高開數點後持續高走，科技股走勢強勁，美團（０３６９０）升近４％，阿里巴巴（０
９９８８）升逾１％，加上藥明（０２２６９）同樣高走逾８％，為大市提供主要升幅；恆指曾
升２７２點高見２８８３０點，午後港股升幅逐步收窄，但仍維持逾百點升幅，最終恆生指數收
報２８８０１，升２４２點或升０﹒８５％，主板成交２０５５﹒０３億元。國企指數報１０６
４６，升５６點或升０﹒５４％。恆生科技指數報８０４１，升１３９點或升１﹒７７％。
　　內地股市走勢不一，上證綜合指數報３５２５，跌０點，成交４４６２﹒９７億元人民幣。
深證成份指數報１４５８３，升１１１點或升０﹒７７％，成交５６３８﹒４７億元人民幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌２﹒２８％，報４７﹒２元；港交所（００３８８）升
１﹒５６％，報４６９﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒６７％，報６０３元，以現價計，該
股暫連升２日，累計升幅１﹒０９％。建行（００９３９）無升跌，報６﹒２元；友邦（０１２
９９）無升跌，報９５﹒２元。

＊港股２８８００點有明顯阻力，下周一低開機會大＊

　　踏入「六絕月」下旬，美聯儲官員暗示加息路徑後，市場對於「收水」已經有明顯反映，包
括美元抽升及債價下跌，而商品期貨亦有明顯回吐，而港股對收水表現正面，理論上港元與美元
掛鈎，因此聯儲２０２３年開始加息，對港股亦有正面作用。短期大市亦開始略為反彈，但港股
今日高見２８８３０點後未有能再下一城，反映港股於２８８００關口有明顯阻力，下周一低開
機會頗定大，短期恆指仍要在２８２００點至２８８００點之間上下浮動。
　　另外，新股熱潮似乎未有持續，據市場消息指，多間券商為奈雪的茶（０２１５０）預留的
孖展額未有用盡，截至中午十二點亦只有超購３７倍，與超購逾２千倍的時代天使（０６６９９
）大相逕庭，有分析指該股份定價及估值太高，所以令投資者卻步，如已入飛的投資者需要關注
最後一日孖展額總數目，因為對股價首日能否飆升有決定作用。（ｕｌ）

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