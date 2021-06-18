【大國博弈】美擬安排「習拜會」，１０月Ｇ２０峰會是可能選項

《經濟通通訊社１８日專訊》美國國家安全顧問沙利文周四說，白宮將考慮安排美國總統拜
登與中國國家主席習近平進行會談。他表示，兩位領導人將「評估雙方之間的關係」。他補充，
「可能會是一通電話，可能是在一個國際峰會的間隙進行會晤，也可能是其他方式」。
拜登和習近平預計都將出席１０月份在意大利舉行的２０國集團（Ｇ２０）會議，這是進行
此類會談的一個可能的地點。沙利文說，目前還沒有做出最終決定。（ｋｌ）
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