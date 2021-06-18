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18/06/2021 17:41

《台股攻略－黃振宇》電子板塊偏弱，航運及宅經濟抽升

　　《台股攻略》台股加權指數今日（１８日）以１７３８５點開市，雖然航運股走勢依然強勁
，但電子權值股普遍下挫，拖累指數最終跌７２點，低收１７３１９點，成交金額為
５３４９﹒３７億元（新台幣．下同）。
　　今日電子三雄表現失色，台積電跌０﹒５％，收６０３元，險守６００元關口；聯發科及鴻
海均跌１﹒３％，分別收９６５元及１１１﹒５元；大立光及台達電收平盤，華邦電逆市升
０﹒３％。由於航運業的經濟指標「波羅的海乾散貨指數」截至昨日（１７日）已一周升超過
２２％至３２６７點，創歷史新高，消息刺激２０隻航運股今日漲停，其中包括慧洋─ＫＹ宅配
通志信建新國際中櫃台航裕民台驊投控四維航及中航等，而今日收市後將納入台灣５０成分股的
貨櫃三雄亦同步推升，萬海漲停，收２２６﹒５元，陽明及長榮亦分別升６﹒４％及２﹒６％，
收１４９﹒５元及１４０元。受惠於「６１８」年中網購活動，在疫情中推動宅經濟商機，百貨
板塊的日成─ＫＹ金麗─ＫＹ東森及益航今日漲停。隨著工業需求提高，大宗商品在上半年表現
強勁，而中國正計劃遏止通脹，並防堵囤積金屬及投機活動，加上美元走強，國際銅價本周大幅
下跌至２個月來新低，消息紓緩模組材料散熱廠的銅、鋁成本壓力，雙鴻及泰碩漲停，各收
１９５元及５４﹒７元。
　　隨著航運業的經濟指標創新高，加上貨運三雄將正式成為台灣５０成分股，預料相關股份將
會受到基金及投資者追捧。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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