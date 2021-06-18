《窩輪豪情－梁業豪》期指ＳＡＲ極點高位２８７５１

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、非必需

性消費業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

安踏體育（０２０２０）、舜宇光學科技（０２３８２）與李寧（０２３３１），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選融創中國（０１９１８）、華潤置地（０１１０９）與中國平安（０２３１８）。

昨天（１７日）港股的表現實在非常強勁，處於較美指期貨顯著偏高的水平。今早

（１８日）開巿後投資者回復冷靜，大巿普遍於略為偏低的水平浮沉，以科技股的表現略佳，紅

籌股則較差。恆指期貨１５分鐘圖上，價位於早巿初段進一步升上２８７５１，然後掉頭跌落

２８５７５。現時巿況於高位進行整固，ＲＳＩ和ＳＴＣ開始轉淡，０小時圖上，２８６２４為

即巿支持位，好友須守穩於其上。至於短期重要支持位，當然應看昨天低位２８０８８。最後

２８７５１為ＳＡＲ極點高位，代表價位的升勢很可能已經告一段落。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專業：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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