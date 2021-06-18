《談國論企－黎偉成》信貸跌轉升顯經濟穩進發展

《談國論企》中國以商業銀行為主的金融機構的短、中長期貸款，在２０２１年５月份止４

月份同比稍減轉略升，而企（事）業單位中長期貸款續增，反映出經濟確切地穩中有進發展。政

府嚴格防控惡疫料再達佳效，和以供給側結構性改革為主促內需的政策，及「國內大循環」與「

國內外雙循環」雙劍合璧，相信國民經濟穩步邁向小康社會目標。



＊企業固投趨旺和居民置業需求頗強＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２１

年５月份達１﹒５萬億元（見表一），即使只是較上年同期多增１４３億元或１﹒３５％，惟此

數相對於４月份１﹒４７萬億元同比少增２２９３億元或１３﹒５２％，成止跌反彈之態，而３

月份為八連升，顯信貸於過去１０個月還是以淨增為基調。乃因中國的實體經濟基本回復穩中有

進發展軌道，不需要如２０２０年初為防控惡疫後加大信貸融資力度以促復工復產復商復市，「

低增長」只因上年同期的「高基數」之使然，可以接受。

商業銀行的信貸增長放慢，屬良好的發展態勢之說，可印證於廣義貨幣供應Ｍ２人餘額於

２０２１年５月份達２２７﹒５５萬億元，同比增長８﹒３％，與基本屬常態的２０１９年５月

份的８﹒５％升幅，大致相若，即不再重覆２０２０年一月份達１１﹒１％高增長之非常態，反

而信貸於２０２１年逐步回復平穩增長，當屬好現象。

最惹人注目的，是金融機構的（甲）中長期貸款，於２０２１年５月份對（Ｉ）企（事）業

單位仍然有十分強力的支持，所涉６５２８億元（見表二．下同），同比增長２３﹒０５％，乃

於２０２０年同期所飆升的１﹒１倍的高基礎底下的高增長。此因全國固定資產投資（不含農戶

），於２０２１年５月份達１９﹒３９１７萬億元同比增長１５﹒４％，而「與２０１９年同期

構成的兩年均增（下同）「達４﹒２％，特別是高技術製造業和高技術服務業的固投甚殷。

由是金融機構（ＩＩ）對企業的中長期貸款於２０２１年５月份淨增６５２８億元同比增長

２３﹒０５％，乃於上年同期激增１﹒１倍的基礎底下的高增長，幅度高於４月份淨增６６０５

億元的１９﹒０７％。中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２１年５月份擴張力度環比持續放

緩，主要受到出口新訂單明顯收縮之困，惟生產尚保穩快增長，則因內需強烈所致，是為企業中

長期貸款保持相對較快增長之因。

（ＩＩ）對住戶的中長期貸款增加淨額達４４２６億元，同比減少５﹒０６％，而２０２０

年同期則減０﹒３２％，意味居民置業淡季對按揭信貸需求不強烈，未算差勁，因置業需求轉殷

之情未改。



＊內需強烈續促居民及企業穩定增貸＊



至於（乙）短期貸款，最新的發展為（一）住戶於２０２１年５月份淨增１８０６億元同比

減少２１﹒４１％，相對於４月份淨增僅３６５億元同比減少８３﹒９９％，和１－３月份淨增

５８２９億元而扭轉上年一季度減少５０９億元之況，情況續穩且有改善，因社會消費品零售，

總額於２０２１年５月份達３﹒５９４５萬億元，同比增１２﹒４％和兩年均增４﹒５％，其中

實物商品網上零售額於１－５月份累計達３﹒９３７７萬億元，同比增長１９﹒９％和兩年均增

１５﹒６％，於整體零售額佔比達２２﹒６％。

再看（二）企業短期貸款，於２０２１年５月份減少６４４億元和同比回落１７﹒２５％，

相對於４月份減少２１４７億元，月環比少減９７﹒６３％，又是不差的表現。和票據爭增

１５３８億元同比增加２﹒７１％，而４淨增２７１１億元，顯企業融資渠道漸變。

總括而言，商業銀行對（１）住戶整體貸款於２０２１年５月份淨增６２３２億元，同比減

１１﹒５１％，而２０２０年同期則淨增６﹒３％。（２）企業淨增貸款８０５７億元同比減少

４﹒７５％。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣貸款變化



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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５月２０２１ １﹒５０萬 ＋１﹒３５ １０﹒６４萬 ３﹒５０

４月２０２１ １﹒４７萬 －１３﹒５２ ９﹒１４萬 ３﹒８６

３月２０２１ ２﹒７３萬 ０﹒４２ ７﹒６７萬 ８﹒０２

２月２０２１ １﹒３６萬 ５０﹒１６ ４﹒９４萬 １６﹒５０

１月２０２１ ３﹒５８萬 ７﹒１８ ３﹒５８萬 ７﹒１８

１２月２０２０ １﹒２６萬 １０﹒５２ １９﹒３６萬 １６﹒７７

１１月２０２０ １﹒４３萬 ２﹒８７ １８﹒３８萬 １１﹒７８

１０月２０２０ ６８９８ ４﹒３０ １６﹒９５萬 １８﹒７０

９月２０２０ １﹒９０萬 １１﹒７０ １６﹒２６萬 １３﹒８６

８月２０２０ １﹒２８萬 ５﹒８０ １４﹒４８萬 ２１﹒３７

７月２０２０ ９９２７ －６﹒４０ １３﹒０２萬 ２１﹒３１

６月２０２０ １﹒８１萬 ９﹒００ １２﹒０９萬 ２５﹒０２

５月２０２０ １﹒４８萬 ２９﹒８０ １０﹒２８萬 ２８﹒３０

４月２０２０ １﹒７０萬 ６６﹒６６ ８﹒８０萬 ２８﹒８０

３月２０２０ ２﹒８５萬 ６８﹒６３ ７﹒１０萬 ２２﹒２０

２月２０２０ ９０５７ ２﹒３０ ４﹒２４萬 ３﹒２０

１月２０２０ ３﹒３４萬 ３﹒４０ ３﹒３４萬 ３﹒４０

１２月２０１９ １﹒１４萬 ５﹒６０ １６﹒８１萬 ４﹒００

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

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表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０２１年５月 ２０２０年５月

（％） （％）

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住戶貸款 增６２３２ －１１﹒５１ 增７０４３ ＋６﹒３０

短期－－ 增１８０６ －２１﹒４１ 增２３８１ ＋２２﹒２２

中長期－－ 增４４２６ －５﹒０６ 增４６６２ －０﹒３２

企（事）業機構 增８０５７ －４﹒７５ 增８４５９ ＋６１﹒９２

短期－－ 減６４４ －４７﹒２５ 減１２２１ －０﹒２５

中長期－－ 增６５２８ ＋２３﹒０５ 增５３０５ ＋１﹒１倍

票據融資－－ 增１５３８ －２﹒７１ 增１５８１ ＋３９﹒７８

非銀行業金融機構 增６２４ － 減６６０ －

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成



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