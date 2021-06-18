《異動股》安踏（２０２０）開升近６％，料中期溢利增逾倍　

《經濟通通訊社１８日專訊》安踏體育（０２０２０）料截至２０２１年６月３０日止六個

月中期應佔溢利將增長不少於１﹒１倍，該股現升５﹒８６％，報１７５﹒１元，以現價計，該

股暫連升２日，累計升幅９﹒４４％。該股成交約３６萬股，涉資６３２１萬元。盤中暫高見１

７５﹒１元創上市新高。

安踏公布，按綜合基準，預期與２０２０年同期相比，截至２０２１年６月３０日止六個月

的經營溢利將增長不少於５５％；按綜合基準，不包括分佔合營公司虧損影響，預期與２０２０

年中期相比，２０２１年中期的公司股東應佔溢利將增長不少於６５％；及按綜合基準，包括分

佔合營公司虧損影響，預期中期的公司股東應佔溢利按年增長不少於１１０％。

業績增長主要由於２０２１年中期，疫情對中國大陸零售市場影響相對已經大幅下降，安踏

品牌、ＦＩＬＡ品牌及其他品牌收益對比２０２０年中期錄得強勁反彈，致使集團整體預期收益

按年增長超過５０％等因素。

北京副市長張建東指今年１０月冬奧籌辦將進入賽時運行階段，帶動體品股齊揚升。李寧（

０２３３１）升３﹒１８％，報８１元；３６１度（０１３６１）升１﹒８％，報３﹒９５元；

中動向（０３８１８）升１﹒７４％，報１﹒１７元；特步（０１３６８）升０﹒３２％，報１

２﹒５元。

現時，恆生指數報２８５８６點，升２７點或升０﹒１０％，主板成交３３﹒３６億元。國

企指數報１０６２４點，升３４點或升０﹒３３％。恆生科技指數報７９９１點，升８９點或升

１﹒１３％。

即月期指新報２８４５４，升２２點，低水１３２點。即月國指期貨報１０５８３，升４６

點，低水４１點。即月科指期貨新報７９８９，升９１點，９２張。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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安踏 （０２０２０） １７５﹒１０元 升５﹒８６％

李寧 （０２３３１） ８１元 升３﹒１８％

３６１度（０１３６１） ３﹒９５元 升１﹒８０％

中動向 （０３８１８） １﹒１７元 升１﹒７４％

特步 （０１３６８） １２﹒５元 升０﹒３２％

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（ｊｃ）

