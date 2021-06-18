《異動股》京東「６１８」高峰到來，京東（９６１８）股價飆４％

《經濟通通訊社１８日專訊》京東集團（０９６１８）現價升４﹒１２％，報２８８元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒１９％。該股成交約９８萬股，涉資２﹒８億元。

今年６１８網購平台年中大促銷活動進入高潮。６月１８日凌晨，小米（０１８１０）公布

，自６月１日至１８日０時０分１０秒，小米６１８全平台累計支付金額已突破１５０億元（人

民幣．下同），而去年整個６１８活動期間，小米全平台的累計銷售金額還在１００億左右。今

年６１８還未結束，小米的累計銷售額已較去年增長了５０％。

現時，恆生指數報２８６９８，升１３９點或升０﹒４９％，主板成交１６１﹒６５億元。

國企指數報１０６５３，升６３點或升０﹒６０％。恆生科技指數報８０５０，升１４９點或升

１﹒８９％。

即月期指新報２８６０９，升１７７點，低水８９點。即月國指期貨報１０６２５，升８８

點，低水２８點。即月科指期貨新報８０４６，升１４８點，低水１９點。

上證綜合指數報３５２１，跌４點或跌０﹒１２％，成交５８６﹒６０億元人民幣。

深證成份指數報１４５６３，升９０點或升０﹒６３％，成交７２９﹒４１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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京東集團（０９６１８） ２８８﹒００元 升４﹒１２％

京東物流（０２６１８） ４２﹒４５元 升１﹒０７％

京東健康（０６６１８） １０６﹒９０元 升１﹒５２％

騰訊（００７００） ６０４﹒５０元 升０﹒９２％

快手（０１０２４） １９３﹒６０元 升１﹒６３％

小米（０１８１０） ２８﹒７５元 升１﹒５９％

美團（０３６９０） ２９９﹒８０元 升３﹒３８％

百度（０９８８８） １８０﹒９０元 升０﹒６１％

阿里（０９９８８） ２０４﹒４０元 升０﹒２９％

網易（０９９９９） １７３﹒３０元 升１﹒７６％

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（ｕｌ）

