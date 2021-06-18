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即市新聞

18/06/2021 12:45

《午市前瞻》港股維持區間上落難破兩萬九，短期缺乏利好因素

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，亞洲股市今早表現榮辱互見，港
股今早高開數點後持續高走，科技股走勢強勁，美團（０３６９０）反彈近４％撐起大市表現；
而大行花旗亦重申信義光能（００９６８）「中性」評級，帶動股價漲近８％，為表現最好藍籌
。港股上午表現造好，刺激恆指盤中高見２８８３０點升２７２點，臨收午市前升幅略為收窄，
最終恆指半日報２８７２８，升１６９點或升０﹒５９％，主板成交８１４﹒２４億元。國企指
數報１０６１８，升２８點或升０﹒２７％。恆生科技指數報８０１５，升１１４點或升１﹒４
５％。
　　內地股市回吐，上證綜合指數報３５０８，跌１７點或跌０﹒４９％，成交２７４３﹒５９
億元人民幣。深證成份指數報１４４７０，跌１點或跌０﹒０１％，成交３４４６﹒６５億元人
民幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒４５％，報４７﹒６元；港交所（００３８８）升
１﹒８６％，報４７１﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒７５％，報６０３﹒５元，以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅１﹒１７％。建行（００９３９）跌０﹒３２％，報６﹒１８元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅０﹒９６％。友邦（０１２９９）跌０﹒０５％，報９５
﹒１５元。

＊何啟俊：體品股吼滔搏追落後，奈雪的茶可孖展抽＊
　
　　港股半日高開高走，曾飆近三百點。千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊社》表示
，認為港股後市仍以區間上落為主，雖然昨日大市低開高走，但單日轉向未獲大額成交支持，加
上短期缺乏利好因素向上突破，料港股將於２８０００至２９０００徘徊，惟他留意到牛證重貨
區於２７９００，反映港股或稍穿２８０００關以殺牛證。另外美聯儲近日提前加息預期，中美
科網股反而回勇，或反映市場解讀相關消息為經濟轉好訊號。
　　體品股近日獲資金力捧，安踏體育（０２０２０）料中期應佔溢利將增長不少於１﹒１倍，
今日早市暫高見１７８元創上市新高。何啟俊指該股今日破頂乃受盈喜消息提振，但相信資金會
繼續熱炒體品股，因近期大型體育賽事接踵而來，歐國盃及奧運相繼展開，吸引資金押注體品板
塊。他建議投資者可買滔搏（０６１１０）追落後，認為該股升勢相對延後，待突破１３﹒８銀
雙頂可強勢向上。
　　內地茶飲品牌奈雪的茶（０２１５０）今起招股，何啟俊指抽新股熱潮獲時代天使（０６６
９９）重新帶旺，認為奈雪的茶雖然仍錄虧損，但品牌知名度高，為首隻大市值內地茶飲股，相
關行業增速顯著，建議投資者孖展認購，料有不俗斬獲。（ｐｌ、ｕｌ）

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