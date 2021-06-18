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即市新聞

18/06/2021 15:56

《美元走勢－羅明立》建議１﹒１９００附近買入歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒３３　　　１０９﹒９８　　　１１０﹒０８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９２５　　　１﹒１８８５　　　１﹒１８９７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９４４　　　１﹒３８５５　　　１﹒３８５８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１９４　　　０﹒９１６８　　　０﹒９１８５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６４２　　　７﹒７６３１　　　７﹒７６３７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周初次申請失業救濟人數為４１﹒２萬人，多於預期的３６萬人，亦是
自４月下旬以來首次出現增加。預計美國勞動力市場在今年下半年加快復甦。在美國聯儲局放出
鷹派聲明後，市場繼續劇烈波動，美元持續被追捧，上試９２水平，亦是２５０天線所在，反而
美國１０年期國債收益率在急升後回落至１﹒５厘低位，美匯連續攀升後應有整固需要，留意回
調可能。
　　歐元區５月ＣＰＩ終值大致符合預期，但歐央行的立場仍然維持溫和，認為討論縮債以及加
息還為時尚早，因此會拉開投資者對歐美貨幣政策的預期。建議投資者於１﹒１９００附近買入
歐元，目標價１﹒２０００，止損價１﹒１８５０。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１９００　　　１﹒２０００　　　１﹒１８５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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