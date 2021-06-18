《美元走勢－羅明立》建議１﹒１９００附近買入歐元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒３３ １０９﹒９８ １１０﹒０８

歐元╱美元 １﹒１９２５ １﹒１８８５ １﹒１８９７

英鎊╱美元 １﹒３９４４ １﹒３８５５ １﹒３８５８

美元╱瑞郎 ０﹒９１９４ ０﹒９１６８ ０﹒９１８５

美元╱港元 ７﹒７６４２ ７﹒７６３１ ７﹒７６３７

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《美元走勢》美國上周初次申請失業救濟人數為４１﹒２萬人，多於預期的３６萬人，亦是

自４月下旬以來首次出現增加。預計美國勞動力市場在今年下半年加快復甦。在美國聯儲局放出

鷹派聲明後，市場繼續劇烈波動，美元持續被追捧，上試９２水平，亦是２５０天線所在，反而

美國１０年期國債收益率在急升後回落至１﹒５厘低位，美匯連續攀升後應有整固需要，留意回

調可能。

歐元區５月ＣＰＩ終值大致符合預期，但歐央行的立場仍然維持溫和，認為討論縮債以及加

息還為時尚早，因此會拉開投資者對歐美貨幣政策的預期。建議投資者於１﹒１９００附近買入

歐元，目標價１﹒２０００，止損價１﹒１８５０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１９００ １﹒２０００ １﹒１８５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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