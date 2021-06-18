《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升０﹒４９％，三大整體指數齊升三周

《經濟通通訊社１８日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新

報１８６﹒５８點，按周升０﹒４９％，中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１８９﹒３３點，按周升０﹒５３％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８６﹒８點，按周升

０﹒４７％。三大整體指數同創２０１９年９月後９４周新高，兼齊升三周，ＣＣＬ Ｍａｓｓ

累升１﹒６５％、ＣＣＬ（中小型單位）累升１﹒４１％及ＣＣＬ累升１﹒１３％。

另外，ＣＣＬ（大型單位）報１８５﹒３９點，按周升０﹒５７％，連升２周共

０﹒８１％。復活長假後９周計，豪宅樓價５升４跌，累升３﹒５４％，走勢反覆向上。



＊ＣＣＬ距離歷史高位差２﹒０５％＊



復活長假後９周計，ＣＣＬ四大整體指數齊升，出現４次。ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升

３﹒９７％，ＣＣＬ（中小型單位）累升３﹒７１％，ＣＣＬ累升３﹒６８％及ＣＣＬ（大型單

位）累升３﹒５４％，樓價升勢顯著。現時ＣＣＬ Ｍａｓｓ距離歷史高位相差１﹒２２％、

ＣＣＬ（中小型單位）相差１﹒７８％、ＣＣＬ相差２﹒０５％及ＣＣＬ（大型單位）相差

３﹒４０％。



＊新界西樓價近歷史新高，有望帶領大市向上＊



中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，新界西樓價走勢強勁，新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ最

新報１７５﹒２１點，按周升０﹒４１％，為歷史第三高，距離２０１８年７月的歷史高位僅１

﹒０１％，是ＣＣＬ八大指數中最接近其歷史高位。指數連升６周累計升幅達３﹒２７％，相信

新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ有望率先重返歷史高位，帶領整體大市繼續向上。

另外三區樓價方面，九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８６﹒５９點，創９４周新高，按周升

２﹒４４％，連升３周共４﹒３２％。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９１﹒３點，按周跌

０﹒５３％，連續８周企穩１９１點水平。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９５﹒２點。三區指數

與其歷史高位相比，九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差１﹒１２％，港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差

３﹒９９％，新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差６﹒５２％。

他又指，今周美國聯儲局維持利率不變，兼提高今明兩年通脹率預測，並暗示２０２３年將

至少加息兩次，對香港樓價的影響將會在７月上旬ＣＣＬ開始反映。（ｙｗ）

