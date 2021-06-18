《小傳日記》體育盛事撐起，體品佬仲有排威？

《小傳日記》神州嘅體育用品市場一直都得到國策力撐同受惠消費升級，加上有龐大內需市

場照住，發展空間理想。政府近年積極提振消費，加上全面落實《體育強國建設綱要》，神州體

育市場持續擴張，對產品需求只會有增無減。近期一眾體品佬齊齊輪住發威，成為咗魚缸呢期當

炒板塊。

相比起全世界，神州今年受疫情嘅影響已經大減，啲人可以放心外出行吓街、買吓嘢同食吓

嘢，成個零售市道自然好番起嚟，儲埋儲埋嘅購買力大量釋放咗出嚟，當然係勁道十足啦。

體品佬呢排確係威，今日隻安踏體育（０２０２０）開市冇耐仲創咗新高，見１７８銀添，

呢個板塊認真唔惹少。安踏咁威威，業績報佳音係原因之一。集團剛發盈喜，按綜合基準，包括

分佔合營公司虧損影響，預期股東應佔溢利增長更不少於１﹒１倍。

安踏作為東京奧運同北京冬季奧運的官方體育服裝供應商，賽事分別喺今年中同明年初舉行

，對佢嘅品牌帶嚟一定宣傳作用；若果能把握呢次品牌形象升呢機會，安踏作為本土品牌嘅領導

地位肯定進一步提升。

近日北京副市長張建東講話，今年１０月冬奧籌辦將進入賽時運行階段，嚟緊既然有大型體

育賽事，神州一眾體品佬自然水漲船高。事實上，神州有１４億人嘅內需市場支持，只要經濟增

長穩定，加上政府繼續力撐，零售始終有得做。請請！（ＭＷ）



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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安踏（０２０２０） １７４﹒３元 升５﹒３８％

李寧（０２３３１） ７９﹒５５元 升１﹒３４％

３６１度（０１３６１） ４﹒１１元 升５﹒９３％

特步（０１３６８） １３﹒００元 升４﹒３３％

中動向（０３８１８） １﹒１８元 升２﹒６１％

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