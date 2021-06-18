《新股上市》消息指中駿集團分拆中駿商管智慧服務，最快下周招股

《經濟通通訊社１８日專訊》市場消息指，中駿集團（０１９６６）分拆中駿商管智慧服務

，最快下周招股，目標下月初掛牌，並且已經初步引入４名基石投資者，計劃籌３億美元（約２

３﹒４億港元），以發行２５％股份計，預料估值達１２億美元（約９３﹒６億港元）。

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