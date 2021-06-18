《與聯共策－鄒建雄》聯儲局會縮減買債嗎？

《與聯共策》美國經濟加速增長與物價的壓力升溫，令投資者開始思考聯儲局是否會縮減量

化寬鬆政策的資產購買規模，也就是縮減買債。自全球金融危機爆發以來，透過量化寬鬆政策收

購資產一直是重要的貨幣刺激工具。聯博認為短時間內聯儲局縮減買債的機率不大，今年下半年

前或許不會發生。不過，即使縮減買債的時間點將比我們原先所預期提前數月，這也已經在市場

的預期之中。

儘管縮減買債等於是向加息跨出第一步，但是我們認為直至２０２２年底，甚至是２０２３

年，聯儲局才有可能開始加息，並將取決於未來經濟復甦。我們認為，聯儲局將在今年下半年開

始縮減買債的理據不難理解。雖然債券的實際孳息率攀升，但是同時間預期通脹攀升的速度更快

，因此實際孳息率在過去數月開始下降。



＊實際孳息率下降為聯儲局帶來政策彈性＊



由於實際孳息率的高低是左右經濟表現的關鍵，因此實際孳息率自３月中旬開始下降，表示

經濟加速復甦的同時，貨幣政策就顯得更為寬鬆。雖然我們認為聯儲局無意緊縮貨幣政策，但是

聯儲局可能也認為在後疫情的經濟復甦時代，沒有增加寬鬆的貨幣政策的必要。

基本上，實際孳息率下降為聯儲局帶來更大的縮減買債彈性，而且聯儲局無須大幅緊縮貨幣

政策，也可以令名義債券孳息率攀升至我們預期的２％目標。在這樣的環境下，即使買債的速度

開始放緩，美國經濟仍可持續擴張。



＊聯儲局何時會開始縮減買債？＊



對於聯儲局而言，縮減買債的前提是「完全就業」與「物價穩定性」兩大目標都必須有「大

幅改善」。然而，對比２０２０年１月新冠肺炎疫情爆發前的水平，目前美國的工作人口仍減少

超過８００萬人。此外，聯儲局清楚表示不會只看預測數字，必須看到具體的改善跡象才會採取

行動。因此，我們認為最快也要等到第四季才有機會看到聯儲局縮減買債，因為屆時美國的勞動

市場料將已有「大幅改善」。



＊２０１３年「縮減恐慌」的教訓＊



現在，投資者似乎開始感到有些擔心，大家不禁回想起２０１３年「縮減恐慌」導致債券孳

息率大幅攀升。然而，我們認為引發恐慌的並非縮減買債，而是貨幣政策出其不意地大調整。當

然，聯儲局已從當年的「縮減恐慌」吸取教訓，因此這一次必定會提前造好各項預防工作，不再

讓投資者感到措手不及。未來債券孳息率可能會一如我們預期地逐漸攀升，但是縮減買債應不會

再次造成恐慌。

在貨幣政策回歸正常的漫漫長路上，縮減買債只是第一步。目前，聯儲局每個月分別收購

８００億美元的國庫券與４００億美元的不動產抵押貸款證券；未來，聯儲局可能會逐漸地縮減

資產收購的規模，但是買債活動可能會一路延續至２０２２年。

屆時，即使量化寬鬆政策徹底停止購買新債券，但是聯儲局手中持債派發的票息以及到期拿

回的本金，將持續用於購買債券。考量聯儲局持有的債券規模，未來幾年聯儲局的一舉一動還是

會對債券市場帶來顯著的影響。即便量化寬鬆政策正式步入歷史、美國經濟維持穩定增長的狀態

，我們預期聯儲局還是會維持零利率一段時間，過了幾個月之後才會正式揭開加息的序幕。《聯

博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》



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