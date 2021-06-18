《保險智衛－余栢堅》「保單逆按」為退休生活製造現金流

《保險智衛》香港退休保障有待完善，退休人士單單依靠強積金未必足以維持退休前的生活

質素。然而，現時香港有多種不同渠道助退休人士及長者製造穩定現金流，以應付生活開支。

早年坊間開始流行安老按揭，讓擁有物業的長者可將樓宇價值轉化為每月年金。其實除物業

外，近年一些終身人壽保單亦可做到同樣效果，只要保單合乎「保單逆按計劃」資格，保單持有

人便可申請將其指定保單的身故賠償金額轉化為日後「長糧」。



＊何謂「保單逆按」？＊



「保單逆按」是一項貸款安排，讓借款人可以利用人壽保險保單作為抵押品，向貸款機構提

取保單逆按貸款。借款人可選擇於固定的年金年期內，如１０年、１５年、２０年，或終身每月

收取年金，直至壽險保單到期滿為止。如有需要，借款人亦可向貸款機構申請提取一筆過貸款，

以應付特別情況，包括用於家居改善╱維修開支、支付醫療開支，或支付殯葬服務費用等。

一般情況下，借款人有機會可終身毋須還款，保單逆按貸款會在借款人身故時以保單的身故

賠償金額償還。如身故賠償金額超過貸款總結欠，貸款機構會將還款後的餘額退還給遺產代理人

；相反，若身故賠償金額不足以清還貸款，差額則會根據香港按揭證券有限公司（按證保險公司

）與貸款機構之間的保險安排，由按證保險公司承擔。



＊「保單逆按」注意事項＊



保單持有人一般可隨時從壽險保單中提取紅利使用，但若要提取保單價值便須進行退保或部

分退保，因而會失去部分或全部保障；若使用「保單逆按」，就可以保留人壽保障，然而要注意

貸款機構會就保單逆按貸款收取利息、按揭保費及相關手續費（如有）。而在「保單逆按計劃」

之下，合資格申請人只要年滿６０歲並持有合資格的壽險保單便可申請保單逆按貸款，而且「保

單逆按計劃」沒有限制借款人提取保單逆按的貸款數目，但已抵押及擬抵押的壽險保單合共可用

作計算年金的身故賠償總額上限為１５００萬港元。



＊一份終身壽險可靈活應對不同階段需要＊



一份合適的終身＃壽險保單，可就人生不同階段的財務需要提供保障，同時積存生息建立儲

備，到退休時亦可提取儲備應用，又或選擇「保單逆按」將身故賠償金額轉化為穩定的每月收入

，的確終身受用。

＃需視乎各保險公司對於終身的定義

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》



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