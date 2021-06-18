《宏觀理財－冼健岷》加息預期升溫，利用保單融資要小心

《宏觀理財》投資市場今年年初的喜氣洋洋氣氛，在３月中時逆轉，原因是美國１０年期國

債孳息率急速上升，由美國總統拜登上任時的約１％，節節上升至一度突破１﹒７％，創出

２０２０年１月以來最高水平。而債息上升的原因，則在於市場對通脹重臨的憂慮。

事實上，大宗商品價格正在經歷類似上世紀７０年代的急漲－－紐約期油一度升至超過每桶

７０美元的逾兩年高位；玉米、大豆及小麥則上升至８年高位；木材、鐵礦石及銅更創下歷史新

高紀錄。

除了上游的原材料價格上漲，將傳導到下游，消費物價本身亦會因為三大原因而上漲，包括

一．經濟復甦；二．財政政策；三．勞動市場趨緊（近日美國麥當勞就因招聘困難而推出「做滿

半年獲贈ｉＰｈｏｎｅ」的奇招），三大動力均在刺激消費需求。



＊通脹已重臨，勢提早加息＊



美聯儲局本周議息前的一項重要數據，正反映通脹已重臨－－５月份未經季度調消費者物價

指數（ＣＰＩ）從４月份的４﹒２％，大幅上升至５﹒０％，高於市場預期的４﹒７％，是

２００８年８月以來新高；核心ＣＰＩ也從３﹒０％，跳升至３﹒８％，高於市場預期的

３﹒４％，是１９９２年５月以來新高。

通脹拾級而上，市場認為聯儲局將提早於２０２３年前加息的預期更確定，利率長期走勢從

此扭轉，不同金融資產都會受到不同程度影響；當中，此前在低息環境中興起的保費融資，投保

人便需注意利率風險。

簡單而言，保費融資就是投保人投保一份具有現金價值的保單，繼而以保單作抵押，向銀行

借入貸款繳付保費，以槓桿倍大回報，賺取借貸利率與投資回報的息差，操作與敍造按揭類似，

不同的是保費融資只需繳付利息，本金是在退保時歸還。



＊回本期長，加息或導致虧損＊



以市場上一個保費融資計劃為例，投保一份價值２０萬美元的保單，以保單首日退保價值為

八成、銀行願意批出首日退保價值九成為貸款計，即融資金額為１４﹒４萬美元，計及折扣，投

保人只需繳付「首期」４﹒８萬美元，繼而每月支付約２０００港元利息。

值得注意的是，保單的「回本期」，並非只需一、兩年時間，而是起碼長達５年，才能達到

增值的效果，視乎保單條款而定；如果期間加息，投保人便要捱貴息，每月所需繳付利息金額亦

會更多，而隨著借貸成本上升，將影響保單的總回報率，嚴重者甚至導致虧損。

總括而言，對保費融資有興趣的人士，因應利率未來的走勢，適宜重新檢視投保策略，詳細

分析可諮詢理財顧問。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》



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