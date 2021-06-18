《品中資－羅國森》為新股「探熱」

《品中資》經驗告訴我們，每當大牛市去到「癲峰」時，都會出現「瘋狂」新股，因此，密

切注視市場上的新股反應和表現，對於我們判斷後市，會有一定啟示作用。

那麼，何謂「瘋狂」新股？我認為，可以用認購人數和金額、分配比例和上市首日升幅等數

據去判斷。

９７年大牛市時，就出現北京控股（００３９２）（下稱北控）這隻瘋狂新股。該股至今仍

保持「首日賺最多錢」新股的紀錄。

北控招股價１２﹒４８元，上市首日收報４０﹒２元，升幅２﹒１４倍，但由於每手

２０００股，因此，抽中一手便賺約５﹒５萬元（未計手續費，下同）。以２０多年前計，確實

十分「和味」。

本來，周二（１５日）上市，也是今年另一隻熱爆的新股時代天使（０６６９９），有機會

打破這個紀錄，因為該股的招股價是１７３元，周二上市時，最高曾見４９０元。如果能守住這

個價，以每手２００股計，一手可賺６３，４００元。

只可惜，「天使」這個高位只是曇花一現，收市反覆回落至４０１元，每手只能賺４﹒５６

萬元，未能正式打破紀錄。

現在很多股票的每手股數都低於２０００股，較普遍的是５００股，甚或１００股，目的是

想降低入場門檻；因此，當年北控這個紀錄可能不易打破呢！

北控上市不久之後，便發生亞洲金融風暴，股市大跌。

２０００年的科網熱潮，出現另一隻「瘋狂」新股ｔｏｍ﹒ｃｏｍ，該股現已改稱Ｔｏｍ

Ｇｒｏｕｐ（０２３８３）。她同樣保持一項紀錄，就是首日升幅最大新股。ｔｏｍ﹒ｃｏｍ的

招股價１﹒７８元，首日上市收報７﹒７５元，比招股價大升３﹒３５倍，至今未被其他新股打

破。

ｔｏｍ﹒ｃｏｍ上市後不久，科網泡沫就爆破，大市持續低迷，直到２００３年的沙士，才

跌到谷底。

２００７年的大牛市，就出現阿里巴巴這隻「瘋狂」新股。不過，此阿里不同彼阿里，因為

此阿里是阿里巴巴集團當年分拆網上貿易平台Ｂ２Ｂ業務來港上市的子公司，股票編號１６８８

，跟現在的９９８８不同。

當日的阿里，招股價１３﹒５元，首日掛牌大升１﹒９２倍，收報３９﹒５元（最高升至

４１﹒８元）！這個阿里的「瘋狂」在於公司估值，因為以４０元左右的股價計，折合２００７

年的預測市盈率逾２００倍，是歷來上市初段估值最高的新股。

當然，２０００年時的科網股，由於沒有盈利，根本沒有市盈率，那種「瘋狂」程度其實有

過之而無不及。



＊時代天使破估值最高新股＊



而本周二掛牌的時代天使是有盈利的新股，去年賺１﹒５億元，以上市首日的市值６５０億

元左右計，往績市盈率逾３６０倍，已經打破阿里的紀錄了！

至於今年另外兩隻熱爆新股快手科技（０１０２４）（下稱快手）和諾輝健康

（０６６０６）（下稱諾輝），由於尚未賺錢，所以同樣沒有市盈率；因此，「瘋狂」程度其實

比這位「天使」有過之而無不及。

１６８８的阿里上市後不久，就發生金融海嘯，觸發全球股災。

值得一提的是，這幾隻「瘋狂」新股的命運都不是太好。北控已算不錯，以昨日收市價

２８﹒９元計，仍然比當日的招股價高，但上市首日高位追入北控的投資者，持貨２４年，如果

不計派息，仍然要蝕兩成多！

上市首日追入ｔｏｍ﹒ｃｏｍ的投資者就更慘，因為現稱ＴｏｍＧｒｏｕｐ的

ｔｏｍ﹒ｃｏｍ，昨日收市只報０﹒５８元，比招股價還要低六成八，更何況上市初期的高位？

總之，當日認購回來的投資者，如果沒有沽貨，持貨２１年仍要蝕大錢！

至於１６８８的阿里，投資者在上市初段追入，或認購回來而不走的話，更加「冇仇報」，

因為該股已於２０１２年私有化了。當時，阿里的股價大約９元左右，大股東以招股價１３﹒５

元將公司私有化。雖然表面上已經很慷慨，但如果投資者是認購回來，或在上市初段追入，他們

都別無選擇，只有「被止蝕」了（見表一）！

說了一輪「新股血淚史」，目的只是想替大家為今年的新股「探熱」。今年初，大市承接去

年的盛況，不少科技股都趁機上市，其中以今年２月５日上市的快手最受追捧。

該股吸引了１４２萬人認購，超額１，２０３倍，凍續資金１２，６３８億元，這幾個數字

都僅次於臨門一步撤銷上市的螞蟻集團。再者，快手上市首日，股價大升１﹒６倍，如果以高位

４１７﹒８元計，最高升幅更逾３﹒６倍，可以打破ｔｏｍ﹒ｃｏｍ的紀錄！

不久之後，另一隻更瘋狂的新股是從事研發直腸癌、宮頸癌和其他癌症篩查的Ｂ仔股（未有

盈利的生物科技公司）諾輝，該股獲得１０６萬人認購，超額４１３２倍，凍結資金８４４０億

元，其中超額倍數更勝快手。但最誇張的是她的分配比例。

諾輝的一手中簽率只有２％，快手是４％，即是如果只入票抽一手，會再少一半機會抽到諾

輝。另外，投資者要認購２００萬股，即４，０００手才穩獲一手，涉資５，３００多萬元！更

誇張的是，即使「頂頭鎚」（全數認購可供認購的股數），也只能穩獲一手，幸運的話就再多分

一手。



＊時代天使一手中簽率低至１﹒５％＊



今次的時代天使，一手中簽率只有１﹒５％，比諾輝更低（即更瘋狂？！）。不過，其他數

據就比諾輝稍好；所以，這次的新股熱，應該只維持在「低燒」水平，未算「發高燒」，也未足

以用「瘋狂」來形容（見表二）。

再者，由於諾輝之後，隨著科技股調整，多隻新股的表現都遜於預期，新股熱潮降溫了，今

次時代天使招股，只是重新掀動新股熱，相信要有更具特色的新股，這熱潮才會進一步升溫。

回說這隻時代天使，她其實不算甚麼高科技，因為只是從事『牙齒美容』，準確來說是『箍

牙』，但她成功的地方是包裝成醫學美容概念，所以頗為「殺食」。但她也有個重要賣點，就是

市佔率甚高，因為這行業暫時仍高度集中，兩大龍頭已佔八成二市場，時代天使就是其中之一，

即是獨佔四成一市場。另外，她的毛利率也十分高，達到七成。

暫時來說，今年３隻熱爆（暫不用「瘋狂」來形容）的新股，上市後的股價表現不算太差，

其中快手是較令人失望的一隻，因為最新的業績仍然未賺錢，令股價從高位大幅回落，昨日再跌

至５２周的低位。相反，Ｂ仔股的諾輝則出奇地好，現價跟首日收市價差不多，沒有太大回吐（

見表三）。至於剛上市的時代天使，仍有待觀察。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



過去三次牛市「瘋狂」新股資料（表一）

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１９９７ ２０００ ２００７

股票名稱 北京控股 Ｔｏｍ集團＊ 阿里巴巴＃

（００３９２） （０２３８３） （０１６８８）

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招股價（元） １２﹒４８元 １﹒７８元 １３﹒５０元

超額認購（倍） １２７５倍 ６９倍 ２５８倍

上市日期 ２９╱５╱１９９７ １╱３╱２０００ ６╱１１╱２００７

上市首日收市價（元） ４０﹒２０元 ７﹒７５元 ３９﹒５０元

上市首日升幅（倍） ２﹒１４倍 ３﹒３５倍 １﹒９２倍

上市初段市盈率（倍） 逾１００倍 －－＠ 逾２００倍

昨日收市價（元） ２８﹒９０元 ０﹒５８元 已除牌

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＊Ｔｏｍ集團原名ｔｏｍ﹒ｃｏｍ

＠由於ｔｏｍ﹒ｃｏｍ上市時沒有盈利，故沒有市盈率可提供

＃２００７年上市的阿里巴巴只有少量電商業務，後來私有化了，現時上市的阿里巴巴

（０９９８８）覆蓋絕大部分業務，先於２０１４年在美國上市，２０２０年再度來港第二上市



今年三大熱爆新股招股反應和分配結果（表二）

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快手 諾輝健康 時代天使

（０１０２４） （０６６０６－Ｂ） （０６６９９）

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全球發售股數 ３﹒６５億 ７６５９萬 １６８２萬

香港公開發售股數 ９１３﹒００萬 ７６６萬 １６８萬

集資總額 約４２０億 約２０﹒４億 約２７﹒２２億

認購人數 １４２萬 １０３萬 ７９﹒２萬

超額倍數 １２０３倍 ４１３２倍 ２０７８倍

凍結資金 １２６３８億 ８４４０億 ６０５３億

認購一手人數 ６９﹒６０萬 ５６﹒４萬 ４９萬

一手中簽率 ４﹒０％ ２﹒％ １﹒５％

認購多少穩獲一手 ５００手 ４０００手 ７５０手

（５萬股，涉資 （２００萬股，涉資 （１５萬股，涉資

５７５萬） 約５３３０萬） 約２６００萬）

多少張「頂頭鎚」飛 ２２５張 ７６０張 ３２９張

「頂頭鎚」飛獲分配 １４手 一手（５００股） 三手（６００股）

（１４００股） 或兩手（１０００股） 或四手（８００股）

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今年三大熱爆新股上市後表現（表三）

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快手 諾輝健康 時代天使

（０１０２４） （０６６０６－Ｂ） （０６６９９）

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招股價（元） １１５元 ２６﹒６元 １７３元

首日掛牌收市價（元） ３００元 ８４﹒０元 ４０１元

首日升幅（倍） １﹒６倍 ２﹒１５倍 １﹒３１倍

５２周高╱低位（元） ４１７﹒８╱１９０﹒２ ８９﹒６５╱４８ ４９０╱３７５

昨日收市價（元） １９０﹒５元 ７９﹒３０元 ３８０元

上市至今累積升幅（％） ６５﹒６％ １９８％ １２０％

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