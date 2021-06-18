《雷鳴天下－雷鼎鳴》反對派對香港管治的誤解

《雷鳴天下》香港的社會動亂雖尚未完全塵埃落地，但社會已開始重回正軌，走向穩定。這

正是需要反思檢討的時候，除了有些不懷好意的人胡亂利用假新聞以煽動民眾外，香港政府及中

央政府有無犯上錯誤，被人有機可乘？我聽過不少熟悉中共黨史的人說過，中共歷史上常有犯錯

，但你不會找到他們重犯同一錯誤的例子。檢討正是避免重犯的必要條件。



回歸初期，香港的主流民意頗為「正常」，記憶所及，偏激的思潮並無多大市場；內地太空

人來港，也像超級明星般被人包圍；軍營開放時，市民也十分雀躍；中聯辦在港十分低調，沒有

干預香港甚麼。我們可視此種「正常」情況為一個起點。



港人走向兩極化也是從此起點起步。社會心理學家早告訴過我們，不同人等對同一事實的解

讀會頗不一樣，他們的背景、分析力與見識往往不同，掌握的事實也不全面。倘若有些人因缺乏

對事物較全面的認知而走偏了一點，他們會否在將來知道多一些事實後走回正軌？不容易，更多

的情況是開始時形成了小的偏頗，這小偏頗又會誤導他們有意無意地忽視另一些事實，久而久之

，他們對世界的解讀會愈走愈偏，不能自拔，終於走火入魔。



＊民粹氾濫 真理絕非愈辯愈明＊



有說「群眾的眼睛是雪亮的」、「真理愈辯愈明」，我對這些說法過去也深信不疑，但經過

近年民粹主義思潮在世界氾濫，香港黑暴的瘋言瘋語指鹿為馬後，也不得不對這些說法加上問號

。我有位從小學到中學的同學麥錦雄，是中學校友活動的大旗手，他多年前便發出感嘆，真理絕

不是愈辯愈明，而是雙方（或多方）各持己見，愈辯愈南轅北轍。他說的是建基於他多年經驗的

客觀判斷，可能人性中一部分正是這樣。經濟學家相信理性，總要問一聲為何社會中有不少的人

似變得閉目塞聽，不太講道理。我相信這是與社交媒體的運作有關。你在那裏表達過某種觀點或

閱讀過某些觀點的文章，互聯網接著送來的資料或文章都是觀點接近的，對沒有時間多發掘原始

資料的人，這便不啻是洗腦了。當然有了此警惕的心，不偏聽，此種陷阱較易避免。



思想走偏了的人對很多事情的解讀是可以愈弄愈錯的，我們就以香港近年的社會衝突歷史作

例子，以說明錯誤怎樣形成。香港的社會衝突或可溯源至２００３年的七一遊行，當年是因反對

「二十三條」立法而起的。那次的遊行可能接近５０萬人，水份不很高，後來的人數估計便常誇

大了。這次遊行及隨後的２００４、２００５年等的遊行並無為遊行者帶來甚麼懲罰或損失，反

而可見到的，是董建華辭官。接著，香港便變成一個示威之都。



２０１２年有反國民教育運動，連政府總部也被包圍了，結果是政府放棄了把國民教育納入

課程。２０１４年反對派挑起所謂「真普選」的爭議，在立法會中他們也勝了一仗，政府的方案

無疾而終。緊接的還有「佔中」，雖然「佔中」後勁不繼，參與者作鳥獸散，但有些參與者是嘗

到了權力的滋味，上癮了。２０１７年他們反對高鐵的「一地兩檢」，以此作為當年選立法會的

動員，也有些人確實是當選了。



＊誤以為搞社運 政府一定讓步＊



我們可從這些反對派的角度看問題。他們極可能認為，只要大力發動社會運動，多一些人參

與，香港政府及中央政府便都一定讓步，他們所能嘗到的勝利果子便更甜美，未來他們便可主導

香港的前途。為達此目標，用甚麼手段，哪怕是違法的，也無所謂。我們姑且可把這種邏輯稱為

假說一。



有了假說一，便有假說二及假說三。假說二是香港政府的行為，香港政府偏愛息事寧人，不

喜與反對派硬碰，反而傾向用利益爭取反對派的支持。突出的例子是林鄭當選後，不但捐錢予民

主黨，還動用５０億討好教協。



假說三是中央政府的行為。中央不希望香港存在重大社會矛盾不得解決，對港態度一直十分

包容，而且大力支持香港的繁榮安定，不過，有些紅綫是踩不得的，例如港獨及勾結外國勢力便

碰也不能碰。



這些假說都可驗證。如果假說一正確，反對派只要愈搞愈激，便愈能勝利，因為香港及中央

政府在壓力前只會讓步。這假說現在顯然是被推翻了。假說二並未受到事實推翻，為何國教政府

肯讓步及林鄭豪擲５０億，使人費解。假說三也成立，中央政府對香港的各種要求一直是黃大仙

，有求必應，但２０１９年過了底綫，中央的回應也顯出絕對有力量把反對派掃走，以前不這樣

做，不是因為沒有實力而是包容。到今天，不少反對派好像才如夢初醒，或許在獄中他們也要思

考為何從前腦袋如此閉塞，明顯的事實也看不到，只會高估自己，低估別人。



中央也是有錯誤的。人民本應是好的，但受到別有用心的人所洗腦的港人，便不能把他們想

得太好了。這些人認知能力有限，對他們過於慈悲，他們不吃這一套的，只會視你為軟弱。公共

政策需要把對手的錯誤也考慮在內。



《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）



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