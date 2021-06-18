《駐滬專電》上海首批集中供地啟動，２８幅地塊起拍價７００億元

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上海市土地交易市場今日將舉行經營性國

有建設用地使用權掛牌截止及現場競價活動。此次集中出讓共涉及２８幅商品住宅及含商品住宅

地塊，總出讓面積１７８﹒１１萬平方米，總建築面積３６７﹒６３萬平方米，起拍總價約

７００億元人民幣。

在今年首批推出的這２８幅地塊中，位處中心城區的僅４宗，且僅有一宗為純宅地，其餘３

宗均為商住辦綜合體；近郊地塊的佔比在５０％以上。

分析人士認為，此次上海土拍場面雖熱，但價格可控。為防止出現土地價格飆升，上海土地

價格設定「漲停板」，最高不超過起拍價格１０％。當進入「一次性報價」階段時，報價最接近

平均價格的房企為第一順位競買人，這和以往價高者得有很大不同。另外，本次參與土拍的每塊

土地都明確告知房企周邊房價，並附在土地出讓合同內。此次更透明、更精細的房地價聯動，既

向市場發出信號「新房價格未來水平會有多高」，同時也讓房企心中有底，不要盲目拍地，否則

土地成本會吞噬利潤。

業內人士表示，今年以來，上海住宅用地幾乎沒有開閘，上半年就等這一波了。當三線、四

線城市都在頻繁升級調控政策的時候，政策窪地被填平。相比之下，一線城市擁有相當強的活力

，在新的開盤規則下，相當多的樓盤出現認籌率超過１００％，並出現一定比例觸發「積分制」

的熱銷盤。上海市場對土拍的期待，一方面是市場熱銷，去庫存之後需要補庫存，補庫存需要及

時購入土地。

而從房企角度看，在集中出讓背景下，房企再大、資金實力再強，參與一線城市尤其是上海

的土地拍賣，還是會感到一定資金壓力。因此不是所有土地都會有大房企扎堆的情況，一些質地

一般和冷門的土地不排除由中小房企拿下的可能。

