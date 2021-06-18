《神州縱橫－凌昆》中國無懼美科技競爭

《神州縱橫》日前美國參議院通過了「２０２１美國創新及競爭力」法案，預計與眾院類似

法案協調後正式成為法例不會有難度。這被視為美國罕有的提升競爭力法案，有議員更誇言這將

可保美國１００年的科技領先，故其意義為何值得注意。



＊美欲自強保優勢＊



法案為千多頁巨著，包含了大量具體措施，如撥１００億美元增強大學科研，８００多億推

動十大關鍵領域科研，和５００億支持半導體及ＩＴ設備製造等，內容充實。這是多年來少有之

舉，與特朗普削減科研開支反向而行且與特朗普只知打壓中國不同，此乃美國自強之舉，相對合

理務實，走回加強競爭力正路。由於美國本有不錯的科研基礎，法案預計可助重振其科技發展勢

頭。何況美國還有聯合盟友共推科研的計劃，如拜登日前到英國便確認了兩國加強科研合作的協

議，美日又將合力研發５Ｇ及尖端半導體等項目。顯然，美國已決意要在科技上保持或取回領先

優勢，中國必須提高警覺及加倍努力了。當然中國潛力巨大，若能充分發揮必可繼續取得佳績。

中國的優點是財力及人才紅利豐厚勝過美國，還有行之有效舉國體制。加上最近當局十分重視優

化科研體制而力推改革，更可望提升體制改革。在投向策劃上中國既要補上基礎研發較弱的不足

，又要繼續發揮應用研究上的優勢，在近期後者的效果尤佳。



＊各國對華依賴深化＊



中國的應用研究投入超過美國且成果突出。首先是科研投入更快更直接地推動經濟增長產生

效益，對發展中國家來說這尤為重要。具體好處之一是有助中國工業形成全球最齊備體系，與美

國工業日趨空洞化反差明顯。這不單對增長、就業及抗禦風險有利，還提升了中國的國際競爭力

及實力對比。據日本研究中國出口主力已由過去的輕工消費品轉為資本貨品及中間產品，國際對

中國出口的依賴不斷廣化深化。一些事例尤具啟示性。最近白俄受西方制裁，其總統直言不再採

用西方產品及技術，因為九成多均可由中國提供。美國軍方曾以國安為由禁用中國無人機，但去

年起空軍重新採購，當局更批准使用一些型號，指無國安問題。

美國曾尋求替代供應商但均未達要求，故不得復用中國入口。有說日本亦想禁用中國無人機

而以土產替代，但可惜土產的關鍵部件飛控系統亦由中國進口。美國出產的稀土礦石也要運往中

國提煉再送返美國，因中國掌握了提煉技術。類似例子不勝枚舉，而這又指明一個重要事項：中

國常說要以自主開發取代被外國「卡脖子」的產品及技術，其實西方在空洞化下「卡脖子」技術

更多，不少還「卡」在中國手上，且此類事件必將與日俱增。《資深評論員 凌昆》

