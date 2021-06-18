《股林淘金－林家亨》短息上升長息跌，通脹憂慮暫告別

《股林淘金》美國昨天（１７日）公布的每周失業申報及累積失業申報人數意外地多於市場

預期，符合聯儲局之前認為現時之美國經濟升溫只屬短暫之說，短息雖然仍然有微升，但１０年

期及３０年期債息急促回落，後者更創４個月以來低位。美股道指收市報跌２１０點

（０﹒６２％），跌穿保歷加通道底線，而納指１００指數上升１８０點（約１﹒２９％），升

穿保歷加通道頂線。美國上市的中概電車三寶全面上升，升幅約５﹒２％－８﹒７３％不等。

預計今日（１８日）港股上升，因騰訊（００７００）、美團（０３６９０）及京東集團（

０９６１８）在美國ＡＤＲ股價上升１﹒５％、１﹒６４％及３﹒１６％不等，而美國昨天電車

股價齊齊上升也有利於今日比亞迪（０１２１１）的股價表現，預計今日港股有機會升幅達

１００點或附近之幅度。而全球最大的銅礦商Ｆｒｅｅｐｏｒｔ ＭｃＭｏＲａｎ股價繼續下跌

５﹒１％，將會持續影響江西銅（００３５８）今日的股價表現。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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