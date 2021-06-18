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18/06/2021 10:12

【大國博弈】傳美國商務部審查涵蓋騰訊、阿里、金山旗下應用程式

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統拜登本月簽署行政命令，撤銷前總統特朗普對
ＴｉｋＴｏｋ及騰訊（００７００）旗下微信的一系列行政命令，但同時指示商務部監控這些軟
件，並在１２０日內提出建議，以保護美國用戶數據不被對手國家收集。
　　據外電引述知情人士指，美國商務部將根據拜登的行政命令發出傳票，調查一些在智能手機
、平板電腦及台式電腦上使用的應用程式，調查完成後，商務部或要求這些應用程式遵守一些條
款，或者直接禁用這些應用程式。
　　拜登沒有指明審查的目標應用程式，但知情人士指，１０款中國應用程式將符合條件，進入
美國政府的審查名單，包括在美國熱爆的短片應用程式ＴｉｋＴｏｋ，還有騰訊旗下
ＷｅＣｈａｔ（微信海外版）、ＱＱ、微信支付和ＱＱ錢包；阿里（０９９８８）旗下支付寶、
ＶＭａｔｅ；金山辦公（滬：６８８１１１）旗下辦公軟件ＷＰＳ　Ｏｆｆｉｃｅ；以及
ＣａｍＳｃａｎｎｅｒ（掃描全能王）和ＳＨＡＲＥｉｔ（茄子快傳）。
　　知情人士指，一些美國官員和和前總統特朗普一樣，擔憂中國可以通過這些應用程式，追蹤
美國政府僱員的位置，甚至建立用於敲詐的個人信息檔案及進行企業間諜活動。（ｅｙ）

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