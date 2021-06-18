《師傅教路－黃瑋傑》信義系一門三傑齊盈喜，信義能源挑戰百天線

《師傅教路》信義系一門三傑齊齊發出盈喜，但昨日（１７日）僅信義能源（０３８６８）

股價上升，信義玻璃（００８６８）和信義光能（００９６８）股價皆先升後跌，跌幅分別為０

﹒５％和１﹒５％。



＊信義玻璃上半年盈利實際增長不大＊



信義玻璃的盈利預告顯示，截至２０２１年６月３０日止六個月股東應佔綜合純利金額預期

較去年同期的１３﹒８２億元，增加２６０％至２９０％，至４９﹒７６億元與５３﹒９１億元

的範圍，主要由於中國建築行業對浮法玻璃需求強大，因此浮法玻璃業務的平均銷售價格及銷售

量較去年同期大幅上升；同時，集團聯營公司信義光能所貢獻的盈利亦大幅增加。不過，和去年

下半年度的股東應佔純利５０﹒４億元相比，信義玻璃今年上半年度股東應佔純利增幅不大﹒



＊信義光能料受累太陽能玻璃價格跌＊



信義光能的盈利預告顯示，今年上半年度股東應佔綜合純利預期較去年同期的１４﹒０６億

元，增加１００％至１２０％，至２８﹒１２億元與３０﹒９３億元的範圍，主要由於集團主要

太陽能玻璃產品平均市價和銷量較去年同期均有所上升。不過，和去年下半年度的股東應佔純利

３１﹒５４億元相比，今年上半年度股東應佔純利將錄得倒退，原因在其盈利預告中亦有所披露

，就是其太陽能玻璃產品價格於今年第二季度期間大幅下跌，同時，原材料及能源成本上升，亦

帶來不利影響。

信義能源的盈利預告顯示，今年上半年度股東應佔綜合純利將較去年同期的４﹒３７億元，

增長２５％至４５％，至５﹒４６億元與６﹒３３億元的範圍，主要由集團自去年下半年起新增

收購的太陽能發電場項目的收益貢獻所拉動。和去年下半年度的股東應佔純利４﹒８５億元相比

，今年上半年度股東應佔純利將錄得１２﹒６％至３０﹒５％增長，表現優於信義玻璃和信義光

能。



＊信義能源續購信義光能太陽能電場＊



信義能源將於２０２１年內繼續向信義光能收購太陽能發電場項目，今年２月已完成收購第

一批太陽能發電場項目（總核准容量為２５０兆瓦），第二批太陽能發電場項目（總核准容量為

２７０兆瓦）的收購事項預期於今年第四季內完成。此外，集團亦將繼續就「十四五」的中國可

再生能源發展尋找新時代平價上網政策下的潛在收購目標。技術上，其股價正挑戰１００天線

（４﹒０７元）阻力，如能企穩其上，可上望４﹒５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有

持有上述股票）





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