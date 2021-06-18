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18/06/2021 09:05

《師傅教路－黃瑋傑》信義系一門三傑齊盈喜，信義能源挑戰百天線

　　《師傅教路》信義系一門三傑齊齊發出盈喜，但昨日（１７日）僅信義能源（０３８６８）
股價上升，信義玻璃（００８６８）和信義光能（００９６８）股價皆先升後跌，跌幅分別為０
﹒５％和１﹒５％。

＊信義玻璃上半年盈利實際增長不大＊

　　信義玻璃的盈利預告顯示，截至２０２１年６月３０日止六個月股東應佔綜合純利金額預期
較去年同期的１３﹒８２億元，增加２６０％至２９０％，至４９﹒７６億元與５３﹒９１億元
的範圍，主要由於中國建築行業對浮法玻璃需求強大，因此浮法玻璃業務的平均銷售價格及銷售
量較去年同期大幅上升；同時，集團聯營公司信義光能所貢獻的盈利亦大幅增加。不過，和去年
下半年度的股東應佔純利５０﹒４億元相比，信義玻璃今年上半年度股東應佔純利增幅不大﹒

＊信義光能料受累太陽能玻璃價格跌＊

　　信義光能的盈利預告顯示，今年上半年度股東應佔綜合純利預期較去年同期的１４﹒０６億
元，增加１００％至１２０％，至２８﹒１２億元與３０﹒９３億元的範圍，主要由於集團主要
太陽能玻璃產品平均市價和銷量較去年同期均有所上升。不過，和去年下半年度的股東應佔純利
３１﹒５４億元相比，今年上半年度股東應佔純利將錄得倒退，原因在其盈利預告中亦有所披露
，就是其太陽能玻璃產品價格於今年第二季度期間大幅下跌，同時，原材料及能源成本上升，亦
帶來不利影響。
　　信義能源的盈利預告顯示，今年上半年度股東應佔綜合純利將較去年同期的４﹒３７億元，
增長２５％至４５％，至５﹒４６億元與６﹒３３億元的範圍，主要由集團自去年下半年起新增
收購的太陽能發電場項目的收益貢獻所拉動。和去年下半年度的股東應佔純利４﹒８５億元相比
，今年上半年度股東應佔純利將錄得１２﹒６％至３０﹒５％增長，表現優於信義玻璃和信義光
能。

＊信義能源續購信義光能太陽能電場＊

　　信義能源將於２０２１年內繼續向信義光能收購太陽能發電場項目，今年２月已完成收購第
一批太陽能發電場項目（總核准容量為２５０兆瓦），第二批太陽能發電場項目（總核准容量為
２７０兆瓦）的收購事項預期於今年第四季內完成。此外，集團亦將繼續就「十四五」的中國可
再生能源發展尋找新時代平價上網政策下的潛在收購目標。技術上，其股價正挑戰１００天線
（４﹒０７元）阻力，如能企穩其上，可上望４﹒５元。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有
持有上述股票）

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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