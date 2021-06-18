【新冠肺炎】本港新增３宗輸入確診個案，連續１１天本地零感染

《經濟通通訊社１８日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至６月１８日零時零分，本港新

增３宗新冠肺炎確診個案，全屬輸入病例，即連續１１天本地零確診，至今本港個案累計

１１８８５宗（包括１１８８４宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案涉及一男兩女，分別由印尼和塞浦路斯抵港，其中兩人無病徵，餘下一人於６月

１６日發病。

過去１４天（６月４－１７日）累計報告３２宗個案，包括３宗本地個案，其中１宗源頭不

明。（ｃｌ）

