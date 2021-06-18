【紓困措施】電子消費券首期８月１日起領取，適用於公共交通費

《經濟通通訊社１８日專訊》本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，政府為刺激本地經濟，宣布

派發５０００元電子消費券。消費券適用於本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，以

及公共交通費用，但不適用於政府收費、水電煤氣費、公共機構收費、教育開支、買保險或金融

產品、捐款、向非本地商戶購物，Ｐ２Ｐ支付及兌換現金。



＊首期８月１日領取＊



若以八達通領取消費券，將分為３期發放，第一期（８月１日至９月１日）、第二期

（１０月１日至１１月１日）分別派發２０００元，餘下１０００元將因應首兩期的「合資格消

費」總額日期派發，如在１１月３０日或之前消費滿４０００元，第三期將於１２月１６日派發

。

若以支付寶香港、拍住賞及ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ領取消費券，

５０００元將分兩期發放，７月４日至１７日完成登記者，可於８月１日至１２月３１日領取第

一期消費券２０００元，７月１８日至８月１４日完成登記者，可於９月１日至２０２２年１月

３１日領取。第二期消費券３０００元亦根據登記日期分別於１０月１日至１２月３１日，及

１１月１日至２０２２年１月３１日領取。（ｈｙ）

