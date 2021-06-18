《國企紅籌》威高股份（０１０６６）分拆威高骨科，籌１５億人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》威高股份（０１０６６）公布，有關建議分拆山東威高骨科材
料於科創板獨立上市，威高骨科每股發售價定為３６﹒２２元人民幣，乃參考威高骨科過往財務
表現及業務前景以及科創板當前市況釐定。
該集團指，預計威高骨科將自發售獲得所得款項總額１５億元人民幣。有關所得款項預計將
用於與威高骨科主營業務相關項目及發行費用。（ｗｈ）
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