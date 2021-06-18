  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/06/2021 07:54

《國企紅籌》威高股份（０１０６６）分拆威高骨科，籌１５億人幣

　　《經濟通通訊社１８日專訊》威高股份（０１０６６）公布，有關建議分拆山東威高骨科材
料於科創板獨立上市，威高骨科每股發售價定為３６﹒２２元人民幣，乃參考威高骨科過往財務
表現及業務前景以及科創板當前市況釐定。
　　該集團指，預計威高骨科將自發售獲得所得款項總額１５億元人民幣。有關所得款項預計將
用於與威高骨科主營業務相關項目及發行費用。（ｗｈ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/06/2021
【新股上市】奈雪的茶招股　入場費約一萬元
香港要聞17/06/2021
團結香港基金「當代中國」線上資訊平台今日啟用
中國故事17/06/2021
《神州經脈》傳中國研第三代晶片　神舟順利上天　A股止跌人幣軟
接通華為17/06/2021
華為HarmonyOS 2智能終端 萬物互聯變現實 便倢體驗超乎你想像！
財經熱話17/06/2021
【理財通】匯豐料南北向均受歡迎　擬於亞洲聘逾千名財富管理專才
財經熱話17/06/2021
【理財通】中銀香港：理財通設額度屬穩妥　料成銀行未來增長動力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【etnet Bonus 賞你】Principal信安禮品包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金