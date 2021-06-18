《日入而息》電子消費券首期８月收錢，中環海濱商業地接６份標書

《今天重點》﹡港府公布，五千元電子消費券將於７月４日起登記，料７２０萬人受惠，涉

資３６０億元，首期８月１日起可領取，適用於公共交通費

﹡地政總署指，中環海濱商業地共接獲６份標書，包括長實（０１１１３）、

新地（０００１６）及恆地（０００１２）等

﹡奈雪的茶（０２１５０）首日孖展錄約７９１億元，超額認購１５４倍

﹡歐盟取消香港澳門台灣及其他地區的旅遊限制

﹡國泰航空預計，今年上半年仍錄重大虧損，但料分別少於去年上半年及下半

年的虧損，太古不再預期上半年錄得經常性虧損

﹡蘋果供應商伯恩光學擬來港上市，傳集資高達２０億美元，折合約１５６億

港元



《即日市況》﹡港股重上五十天線，恆指全日收升２４２點報２８８０１點



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒０１％全周跌１﹒８％，成交重上萬億



《美元匯價》﹡建議１﹒１９００附近買入歐元；歐元最新報１﹒１９１３╱１７，日圓最

新報１１０﹒１２╱１４



《公司業績》﹡思博系統（０８３１９）年度盈利２１７２萬元，升１倍，息０﹒９仙

﹡德永佳（００３２１）年度盈利２﹒７４億元，升逾６２％，息１０仙

﹡源想（０８４０１）年度虧損增至９５３﹒５萬元，不派息

﹡高萌科技（０８０６５）年度多賺４８％，息２﹒７３仙

﹡北亞策略（０８０８０）年度多賺２３﹒７％，不派息

﹡超凡網絡（０８１２１）年度虧損收窄至１６２４﹒６萬元，不派息

﹡榮暉控股（０８２１３）料股東錄虧轉盈介乎８０萬至３８０萬元



《公司資訊》﹡ＥＳＲ（０１８２１）澳洲完成收購Ｍｉｌｅｓｔｏｎｅ物業組合及營運業

務

﹡消息指中駿集團分拆中駿商管智慧服務，最快下周招股

﹡傳商湯科技最早年底赴港上市，籌最多１５６億港元

﹡蘋果供應商伯恩光學擬來港上市，傳集資高達１５６億

﹡小米（０１８１０）手機被指異常發熱，產品總監表示正開發均衡模式

﹡中信里昂被指在華信能源債券承銷中違規，傳香港證監會著手調查

﹡中原建業（０９９８２）執董胡冰曾持２２萬股

﹡日本城加盟ｆｏｏｄｐａｎｄａ ｍａｌｌ，合作出售家居用品等

﹡加科思藥業（０１１６７）旗下抑制劑用藥臨床試驗完成首例患者給藥

﹡外媒指中央最近約談美團（０３６９０）王興，告誡他要保持低調

﹡永泰生物（０６９７８）於北京興建新生物藥物研發及產業化基地

﹡百濟神州（０６１６０）細胞肺癌新藥第３期臨床完成首例患者給藥

﹡匯思太平洋（０８１４７）發行２０００萬元可換股債券

﹡熒德控股（０８５３５）建議股份由聯交所轉往主板上市

﹡領展（００８２３）已停止向租戶提供租金優惠，正尋找內地收購機會

﹡德琪醫藥（０６９９６）首款商業化藥物塞尼利索預期年底上市

﹡麒麟集團（０８１０９）向９位認購人合共發行１６９２﹒４８萬元可換股

票據

﹡德視佳（０１８４６）內地第七間眼科診所在重慶開幕

﹡國聯證券（０１４５６）終止收購中海基金管理２５％股權

﹡寶寶樹集團（０１７６１）高敏已獲委任為董事會聯席主席

﹡惠理集團（００８０６）截至５月底資產總值按年增１６％至１３１億美元

﹡九台農商銀行（０６１２２）委任高兵擔任第五屆董事會董事長

﹡國泰航空（００２９３）５月份載客量按年升３０％，貨運量跌６﹒４％



《神州民企》﹡海豐國際（０１３０８）行使期權建造兩艘集裝箱船舶

﹡傳長城汽車（０２３３３）考慮收購戴姆勒在巴西的一家工廠



《中國要聞》﹡６１８網購高峰到來，小米京東超市成交額同比大增

﹡山東表示暑假學校不得參與、組織學生參加輔導培訓班

﹡報告表示小米首季５Ｇ手機出貨量按季增逾四成

﹡南方五省區用電負荷破紀錄，第二產業用電量貢獻居首

﹡中期協表示首５個月期貨市場成交額增近七成八

﹡三家中外資金融機構今在滬集體開業

﹡上海首５月出口增長９﹒４％，進口增２５﹒４％；上海將建立開放型市場

准入體系；上海將推動長三角電子營業執照互認；上海遊戲產業去年總銷售

收入１２０６億元人民幣



﹡人行１００億逆回購利率持平，全周淨回籠１００億；人行５月或額外注流

動性，存款性公司債權增量半年高；下周四赴港發行５０億人幣６個月期央

票

﹡內媒表示雙向波動是常態，市場莫賭人民幣升值或貶值

﹡京東推面向香港高校生專門會場，提供電競、食品等

﹡上海城投獲７０００億元授信額度用於重大項目

﹡外匯局表示５月銀行結售匯順差１４６８億元人民幣

﹡藥明康德股東違規減持，中證監表示董監高要依法減持

﹡中證監表示修訂後《證券市場禁入規定》下月１９日實施；完善中介機構參

與證券業務的規則

﹡華為王軍稱鴻蒙車機系統已與多家軟硬件夥伴展開合作



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，美國或提前交付武器予台灣



《其他消息》﹡元朗７２１暴動案，首被告王志榮無罪釋放；７２１案五被告參與暴動等罪

成，下月２２日判刑

﹡陳淑莊等違限聚令脫罪，酒吧負責人未守防疫措施罪成

﹡警方起訴壹傳媒張劍虹和羅偉光涉嫌串謀危害國家安全

﹡金管局為銀行落實合規科技方案，推「合規科技採用實務指引」系列；金管

局表示５月底綜合利率降至０﹒２厘

﹡金價料錄得２０２０年３月以來最差單周表現

﹡港府刊憲落實收緊公司查冊，下周三提交立法會審議

﹡港府計劃與新巴等三間專營巴士公司商討新專營權事宜

﹡湯家驊稱蘋果高層被捕與新聞自由無直接關係，市民買報紙不違法

﹡傳港台節目主持人曾志豪被解僱

﹡網傳召開內部座談，新東方澄清對相關內容並不知情

﹡地政總署表示中環海濱商業地共接獲６份標書

﹡西九管理局委任馮程淑儀為新任行政總裁，１０月１５日履新

﹡深股通額度全日用近２７億元；滬股通額度全日流出１﹒５億元，陸股通流

走逾１０億

﹡友邦香港鼓勵市民接種疫苗，送出獎賞及保障

﹡德勤表示今年香港新股上市融資有望維持全球三甲位置；本港上半年ＩＰＯ

集資額全球第三，全年或破４０００億元

﹡公開大學就改名香港都會大學刊憲，若獲立法會通過９月起生效

﹡德信校長郭超群疑涉貪被捕，試卷外洩予補習社

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒４９％，三大整體指數齊升三周

﹡羅兵咸永道公布新戰略，未來５年在亞太地區投資３０億美元



《大國博弈》﹡美ＦＣＣ建議禁售五華企設備，包括華為海康大華

﹡苗圩稱中國汽車產業需建自主可控車規級芯片產業體系

﹡傳太平洋海底電纜項目擱淺，競標中企華為背景惹疑慮

﹡傳美國商務部審查涵蓋騰訊、阿里、金山旗下應用程式



《紓困措施》﹡５０００元消費券７月４日起登記，料７２０萬人受惠

﹡消息指八達通因技術問題或分３期派消費券，可搭公交

﹡電子消費券首期８月１日起領取，適用於公共交通費

﹡ＡｌｉｐａｙＨＫ將推逾１０億元優惠迎接消費券

﹡信和集團響應消費券計劃，與電子支付平台推消費優惠

﹡市民登記領取消費券須簽居港聲明，當局會作隨機抽查

﹡世邦魏理仕料電子消費券短期內對零售市道起正面作用

﹡交通費納入消費券使用範圍，陳茂波稱安排公平

﹡新地推「消費券賞上賞」，額外賺最多兩百元商場贈券



《新冠肺炎》﹡本港新增３宗輸入確診個案，連續１１天本地零感染

﹡台灣新增１８７宗本土確診，２４萬劑莫德納疫苗抵台；據報台灣３５名長

者接種阿斯利康疫苗後猝死

﹡美國投入３２億美元，支持開發抗病毒療法

﹡北大嶼感染控制中心運作４個月，接收６５０名患者

﹡歐盟取消香港澳門台灣及其他地區的旅遊限制

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