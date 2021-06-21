《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊，留意相關認購證及牛證

《牛熊志選》恆指過去一周沿著１０天線反覆下跌，上周四（１７日）一度低見２８２１６

點，其後展開技術反彈，料受制於１０天及５０天兩條平均線約２８７５０點附近，後市仍有機

會考驗上周四低位２８２１６點附近。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四過去５個交易日，恆

指牛證合共錄得約８２８１﹒０萬元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約

５５７２﹒０萬元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街

貨主要在收回價２７４００點至２７６９９點之間，累計相當約２８１４張期指合約；熊證街貨

主要在收回價２８７００點至２８９９９點之間累計了相當約１１９１張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅維持於１５﹒４％的水平；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升０﹒１個波幅

點至１５﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅下降０﹒１

個波幅點至１８﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至２２﹒２％；

騰訊（００７００）的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至２３﹒７％；中石油（００８５７）的引

伸波幅上升０﹒７個波幅點至３２﹒４％；中海油（００８８３）的引伸波幅下降１﹒１個波幅

點至３２﹒８％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至１８﹒２％；友邦

（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至２４﹒１％；工行（０１３９８）的引伸波幅

上升１﹒２個波幅點至１８﹒８％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至

１７﹒７％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至２０﹒２％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約

５７６０﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

騰訊認購證為行使價約６９０元附近的中期價外條款，實際槓桿約１０﹒９倍；牛證方面，資金

留意收回價５８２元至５９５元之間的較貼價條款，收回距離約１﹒１％至３﹒６％，槓桿約

２０﹒８倍至４１﹒６倍。另外，美團（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄得約

２２４８﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價３４５元至３６５元附近的中長期及長期價

外條款，實際槓桿約６﹒０倍至７﹒１倍；牛證方面，資金留意收回價２６０元至２８２元之間

的較貼價條款，收回距離約６﹒２％至１３﹒４％，槓桿約６﹒６倍至１２﹒２倍。

至於看淡資金流方面，期內比亞迪（０１２１１）的相關認沽證及熊證合共錄得約

２１２８﹒０萬元資金淨流入部署。比亞迪認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１７２元

附近的中期價外條款，實際槓桿約４﹒１倍；熊證方面，資金主要留意收回價２５５元至２６５

元附近的條款，收回距離約９﹒３％至１３﹒２％，槓桿約５﹒９倍至７﹒３倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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