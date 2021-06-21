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21/06/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》騰空會籍，回復招收新ＷｈａｔｓＡｐｐ會員

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於向淡和偏好。自２０１３年１１月開始，筆者每個交易日透過ＷｈａｔｓＡｐｐ
＋８５２　６６２１９７２８向讀者免費發放「港股中線排行榜」，提供最具投資價值的證券。
現時已登記的會員共有６４９０名，可見該項服務甚受歡迎。不過，由於發送訊息的系統設有戶
口數目上限，筆者近年已再沒有招收新會員了。須注意的，為若不將上述電話號碼儲存於聯絡人
名單內（特別是曾經更換手機的話），將無法接收得到筆者免費發放的專業投資分析。
　　為免浪費有限的會員名額，現時收不到筆者訊息的會員，請即將上述電話號碼儲存；否則，
一星期後，會籍將會自動被取消，讓筆者根據到時騰空的名額，招收新一批會員，讓更多讀者朋
友受惠。此外，有興趣免費觀看筆者的「投資影片分析」者，請即訂閱「梁業豪ＹｏｕＴｕｂｅ
頻道」，了解筆者如何全方位分析港股。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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