《一周攻略－周進略》美聯儲主動降溫，留意系統性風險

《一周攻略》經過連月來的互動，美聯儲終於作出妥協。外界一直針對通脹一事，與局方有

不同理解。市場人士的想法是，去年至今，不少大宗商品價格大幅上漲，而近日所見，不同類別

的物價指數，亦有明顯升勢，事實擺在眼前，自然令人認為，局方若一再否認，未免太學院派，

不理真實世界的發展了。



＊市場央行分歧收窄＊



當然，央行一方亦有其道理，畢竟過去十多年來，由金融海嘯至今，全球各地央行已出盡法

寶，貨幣政策上有開方便之門，利率低至零息或負息亦在作不計，量寬規模有增無減，但即使如

此，央行慣常量度通脹的指標，上升壓力似有若無，反而是每多有下跌的勢頭，令人不得不小心

應對，寧鬆莫緊，是如此環境的一大特色，故此，美聯儲傾向讓通脹再往上走一段，希望可以達

到超乎目標通脹水平，並維持一段時間，以符合其一直希望出現，但從未出現的通脹預期。

是以，目前議息的一刻，大家早有心理準備，關鍵並非馬上加息與否，而是稍後加息與否，

以及背後牽涉的央行對經濟和通脹看法。如此一來，最新的點陣圖，可算為了大家提供了一個相

對滿意的答案，就是局內成員的看法認為未來一段日子，的確有提早加息一兩次的機會。換言之

，外界的想法，其實與局方成員的想法，相差並不遠。就此，若以收窄分歧的角度看，點陣圖一

出，雖然馬上令市場出現一輪拋售，風險資產受壓應聲出現，但同時亦有不少投資者進場填補。

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。之所以不同反應，皆因即時性出現的是確認央行改變看法，

確有加息提早的概率趨升，但另一邊廂，這亦只不過是印證了投資者一直以來的想法，換言之，

不是完全新鮮的事物。



＊局方強調相對價格與普遍物價之別＊



話說回來，美聯儲固然可不是真的馬上加息，甚至屆時是否最終加息，亦屬未知之數。此話

何解？假如大家一直跟進局方對外溝通，即其期望管理的方式，點陣圖固然很多人留意，但局方

從來強調，此預測並非局方集體官方的預測，言下之意，個別成員固然有不同的看法，但最終執

行時，可以完全不同。事實上，多年來的發展，亦不只一次可見，點陣圖與最終事態，可以明顯

有分別。

以此觀之，局方公布的點陣圖，一方面釋除大家的疑慮，令市場感到其實委員們的想法，與

外界並不脫節，但另一方面，可又保留相當的主動權和彈性。是的，假如大家留意美聯儲主席的

記者會答問，不難發現，其強調的正是，外界一直堅稱的通脹，是疫情受控後，之前壓抑或滯後

的需求，會隨著經濟重啟而來，所帶動的是不同貨物或服務的相對價格變動，是正常供求變化，

而不是通脹的真正意義，即貨幣供應增長帶來的普遍物價持續上升現象。



＊留意科技股和加密貨幣跌勢＊



當然，撇除概念上的不同，投資者亦自有本身考慮。始終過往幾年，在低息甚至零息負息的

環境加持下，投資者有恃無恐，把資產配置相當多在高風險項目上，當中不少並無正常的現金流

收入支持，只能純粹以新錢填補舊錢，以後來者的潛在出價造就資本升值，帶動投資需求。事實

上，不少新一代投資者，他們初入市場的時候，便是如此非常時期，面對央行的非常手段，如今

竟已習以為常，認為不可能改變。由２月中開始，部分投資者陸續減持科技股，以至近日減持加

密貨幣，嚴格來說，雖然各有不同理由，但背後亦同樣關乎到，貨幣政策萬一真的改變，相對多

的資金急速改變配置方向，波動難免。如此說來，央行的期望管理，透明度高，大家可以對號入

座，先行為潛在的危機洩一洩氣，未免不是德政。相比之下，若任由外界與局方看法分歧擴大而

置之不理，反為不妙。

短期而言，投資者宜留意，之前市場最前沿的風險資產，包括科技股和加密貨幣，若然未能

止跌，則最終影響，不會是純粹的新舊板塊輪替，因為後者其實更多是來自疫情反的正常反應，

但若市場較多投資者出現虧損，最終壓力有可能觸發一連串較大規模的拋售，這樣一來，便是整

體市場的系統性風險了。普遍風險資產如是，股債皆然，而放在一般投資者最關心的美股，當然

如是，順理成章，先天下之憂而憂的港股，亦莫不如是。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）



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