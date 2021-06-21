《套期保值－蕭猷華》６月大宗商品價格回落，通脹料略為降溫

《套期保值》美股上周五（１８日）收跌，道指連續五日向下，全星期累跌３﹒５％，一向

「鴿派」的聖路易聯儲行長布拉德指，美國最早可能明年加息，言論引起市場恐慌。美國２年國

債收益率升至０﹒２５％，１０年則回落至１﹒４４％，短息上升預期美聯儲加息預期升溫，長

息回落反映經濟樂觀情緒減弱。此外，長短息利差縮小，影響銀行收益，對銀行股不利。

筆者早前在本欄多次提及美股高處不勝寒，通脹來襲，美聯儲恐提前「收水」，上星期聯儲

局會後聲明，語調已明顯轉為偏鷹立場，筆者認為實屬好事，一來市場對聯儲局控制通脹決心增

加，二來可以提早給市場心理準備，未來寬鬆貨幣政策將會逐步收緊，亦為熾熱的股市降溫。

不過，筆者預期６月美國通脹增速很可能回落，６月ＣＲＢ商品價格指數從高位２２５下跌

至２１８水平、工業金屬受到內地政策調控壓制，釋放國儲，銅價、鋁價等顯著回調，農產品大

豆、玉米、小麥，價格在６月也明顯下調。



＊兩大因素有助降低美國通脹＊



第一，美國已接種超過三億劑疫苗，隨萶經濟逐步重啟，加上政府對失業人士的特殊補助金

，８月將到期，預期將會使大量人士重投勞工市場。現時美國失業人口大概９００萬，企業職位

空缺８００多萬，隨著經濟復甦，申領失業人數減少，將會紓緩工資上漲趨勢，企業成本可望降

低，有助紓緩通脹壓力。

第二，新興國家、印度等疫情紓緩，供應鍊逐漸回復正常，運費下降，原材料成本回落，預

期下游企業毛利受壓降低，居民消費價格指數亦有望回順。與此同時，美國面對通脹上升的另一

個因素是，中美互徵關稅帶來輸入性通脹，倘若雙方能夠通過對話，降低甚至撤銷關稅，將大大

有利美國控制通脹壓力。據悉中美領導人１０月在意大利舉行Ｇ２０高峰會，有望碰面，能否有

好消息傳來？成事在人，並非不可能。

市場短期焦點將圍繞在通脹高企，美國「收水」議題上。誠言，筆者預期６月通脹環比有機

會回落，市場對美國可能縮減買債規模消息逐步消化，預期美股會有支持，除非出現地緣政治風

險或「黑天鵝」事件，否則再下跌空間有限。港股方面，短線料出現反彈，恆生指數在２８００

０點附近可趁低吸納。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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